Kemerli Burun Gitmiş: Melisa Aslı Pamuk'nun Doğum Sonrası Yüzündeki Değişim Olay Oldu!

Ancak sosyal medyada karşılaştırmalı fotoğraflar çoktan yayılmaya başladı bile. Kimi takipçileri bu yeni halini çok doğal ve zarif bulurken, kimileri “pek bir farkı yok” yorumu yaptı.

Yorum sizin? Sizce estetik var mı? Yorumlara bekliyoruz...