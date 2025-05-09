Kemerli Burun Gitmiş: Melisa Aslı Pamuk'nun Doğum Sonrası Yüzündeki Değişim Olay Oldu!
Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde minik oğluyla şampiyonluk kutlamasına katılmıştı. Yunanistan’da Olympiakos forması giyen Yazıcı, takımıyla birlikte büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu mutlu anlarda yanında Pamuk ve Mylan da vardı. Hem bebeklerinin yüzü ilk kez göründü, hem de Pamuk'un yüzündeki dikkat çekici değişim estetik iddialarını beraberinde getirdi. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; güzel oyuncu doğum sonrası boşluğu fırsat bilip estetik yaptırmış.
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Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.
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Ama o an nihayet geldi!
Mylan’ın annesine benzetildiği yorumları yapılırken, bir başka detay da gözlerden kaçmadı: Melisa Aslı Pamuk’unn yüzündeki belirgin değişim.
Pamuk ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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