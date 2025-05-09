onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kemerli Burun Gitmiş: Melisa Aslı Pamuk'nun Doğum Sonrası Yüzündeki Değişim Olay Oldu!

Kemerli Burun Gitmiş: Melisa Aslı Pamuk'nun Doğum Sonrası Yüzündeki Değişim Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 10:40

Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'nın biricik eşi Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde minik oğluyla şampiyonluk kutlamasına katılmıştı. Yunanistan’da Olympiakos forması giyen Yazıcı, takımıyla birlikte büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu mutlu anlarda yanında Pamuk ve Mylan da vardı. Hem bebeklerinin yüzü ilk kez göründü, hem de Pamuk'un yüzündeki dikkat çekici değişim estetik iddialarını beraberinde getirdi. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; güzel oyuncu doğum sonrası boşluğu fırsat bilip estetik yaptırmış.

İşte detaylar... 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

Aşklarıyla sık sık gündem olan ikili, düğün sonrası Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu haberleriyle yeniden magazin manşetlerine taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Pamuk, geçtiğimiz 5 ay önce Mylan adını verdikleri ilk bebeklerini dünyaya getirmişti.

Doğumdan sonra medyaya mesafeli bir duruş sergileyen çift, bebeklerinin yüzünü de şimdiye kadar kimselere göstermemişti.

Ama o an nihayet geldi!

Ama o an nihayet geldi!

Yusuf Yazıcı’nın bu sezon forma giydiği Yunan ekibi Olympiakos, ligde şampiyon oldu. Yazıcı’nın ilk yılında gelen bu başarı büyük coşkuyla kutlanırken, kutlamalara eşi Melisa Aslı Pamuk ve küçük Mylan da katıldı. 

Ailece objektiflere poz verdikleri o karede, minik Mylan’ın yüzü ilk kez ortaya çıktı. Sosyal medya adeta bu kareyle çalkalandı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Mylan’ın annesine benzetildiği yorumları yapılırken, bir başka detay da gözlerden kaçmadı: Melisa Aslı Pamuk’unn yüzündeki belirgin değişim.

Mylan’ın annesine benzetildiği yorumları yapılırken, bir başka detay da gözlerden kaçmadı: Melisa Aslı Pamuk’unn yüzündeki belirgin değişim.

Pamuk’un doğum sonrası ekranlara ara verdiği dönemde burun estetiği yaptırdığı iddia edildi. Özellikle kemerli burnunun daha zarif bir forma kavuştuğu gözlemlendi. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; güzel oyuncu, doğum sürecinin ardından bu değişimi planlamış ve kısa süreli ekran molasını değerlendirmiş.

Pamuk ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Pamuk ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Ancak sosyal medyada karşılaştırmalı fotoğraflar çoktan yayılmaya başladı bile. Kimi takipçileri bu yeni halini çok doğal ve zarif bulurken, kimileri “pek bir farkı yok” yorumu yaptı.

Yorum sizin? Sizce estetik var mı? Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın