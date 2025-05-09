Şehirden Kaçıyorlar: Nurgül Yeşilçay ve Sevgilisi Tasını Tarağını Toplayıp İstanbul'u Terk Ediyor!

Uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la ilişkisinde de işler yolunda. Magazin kameralarına fazla yakalanmasalar da aralarındaki bağ gözlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz gün Ortaköy Çarşamba Pazarı’nda el ele görüntülenen çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Muhabirlere “Sizi burada beklemiyordum!” diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Yeşilçay, elindeki sarı laleleri göstererek, “Gül sevmem, sarı lale severim. Sağ olsun aşkım hep alır” dedi.

Ardından herkesi şaşırtan bir kararını açıkladı. “İstanbul'la çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. ” sözleriyle açıklama yapan Yeşilçay, şehir dışında yeni bir ev yaptırdıklarını açıkladı. “Biz hafif hafif taşınabiliriz. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi” diyen oyuncu, yeni evlerinin her yere yakın ama İstanbul’un kaosundan uzak bir noktada olduğunu belirtti.