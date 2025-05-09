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Şehirden Kaçıyorlar: Nurgül Yeşilçay ve Sevgilisi Tasını Tarağını Toplayıp İstanbul'u Terk Ediyor!

Şehirden Kaçıyorlar: Nurgül Yeşilçay ve Sevgilisi Tasını Tarağını Toplayıp İstanbul'u Terk Ediyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 09:48

Nurgül Yeşilçay ve uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabay, herkesi şaşırtan bir karar aldı. Son günlerde adı bir dava süreciyle anılan Yeşilçay, sevgilisiyle birlikte İstanbul’u terk ediyor. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; şehir dışına yerleşmek için hazırlıklara başlayan çift, artık daha sade ve sakin bir yaşam peşinde. 

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Kariyerinde onlarca projeye imza atmış, her rolüyle akıllarda yer etmiş bir isim Nurgül Yeşilçay.

Kariyerinde onlarca projeye imza atmış, her rolüyle akıllarda yer etmiş bir isim Nurgül Yeşilçay.

Yeşilçay, İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Paramparça derken, Türk televizyonlarının en güçlü kadın karakterlerine can verdi. Geçtiğimiz günlerde uzun zaman önce açtığı bir davanın sonucu ile gündeme geldi kendisi. Yıllar önce rol aldığı Paramparça dizisinin yurt dışı gelirlerinden kendisine düşen yüzde 3’lük payı alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya’ya dava açmıştı. 

Mahkeme sonuçlandı, Yeşilçay haklı bulundu. Şirket, oyuncuya faiziyle birlikte 2 milyonun üzerinde tazminat ödeyecek.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu yoğun süreci geride bırakan Yeşilçay, hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Bu yoğun süreci geride bırakan Yeşilçay, hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la ilişkisinde de işler yolunda. Magazin kameralarına fazla yakalanmasalar da aralarındaki bağ gözlerden kaçmıyor. 

Geçtiğimiz gün Ortaköy Çarşamba Pazarı’nda el ele görüntülenen çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Muhabirlere “Sizi burada beklemiyordum!” diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen Yeşilçay, elindeki sarı laleleri göstererek, “Gül sevmem, sarı lale severim. Sağ olsun aşkım hep alır” dedi.

Ardından herkesi şaşırtan bir kararını açıkladı. “İstanbul'la çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. ” sözleriyle açıklama yapan Yeşilçay, şehir dışında yeni bir ev yaptırdıklarını açıkladı. “Biz hafif hafif taşınabiliriz. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi” diyen oyuncu, yeni evlerinin her yere yakın ama İstanbul’un kaosundan uzak bir noktada olduğunu belirtti.

Peki evlilik planı?

Peki evlilik planı?

Şimdilik resmi bir nikah yok ama Yeşilçay’ın yanıtı yine kendine has: “Yeni eve geçince bir story atarız, ‘Artık evlendik’ deriz.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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