Şehirden Kaçıyorlar: Nurgül Yeşilçay ve Sevgilisi Tasını Tarağını Toplayıp İstanbul'u Terk Ediyor!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Nurgül Yeşilçay ve uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabay, herkesi şaşırtan bir karar aldı. Son günlerde adı bir dava süreciyle anılan Yeşilçay, sevgilisiyle birlikte İstanbul’u terk ediyor. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; şehir dışına yerleşmek için hazırlıklara başlayan çift, artık daha sade ve sakin bir yaşam peşinde.
İşte detaylar...
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Kariyerinde onlarca projeye imza atmış, her rolüyle akıllarda yer etmiş bir isim Nurgül Yeşilçay.
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Bu yoğun süreci geride bırakan Yeşilçay, hayatında yeni bir sayfa açıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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