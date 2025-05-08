Babasının Kopyası Olmuş: Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Oğlu Roman'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Muhabirler tarafından oğlu Roman'la alışverişteyken görüntülenen Can Bonomo, oğlunun kendisine benzerliğiyle dikkat çekti. Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun 4 yaşındaki oğlu Roman'ın son hali 'Babasının birebir kopyası' olarak yorumlandı! Buyurun, detayları beraber görelim.
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Kendine has tarzı, şarkıları ve sesiyle öne çıkan Can Bonomo ile Kuzey Güney başta olmak üzere birçok projedeki rolüyle gönlümüzde taht kurmuş Öykü Karayel, yıllardır beraber!
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Özel hayatını genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin oğullarını bugüne dek birçok kez gördük.
Fakat geçtiğimiz saatlerde beraber alışverişte görüntülendiklerinde taşlar iyice yerine oturdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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