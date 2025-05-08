Babasının Kopyası Olmuş: Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Oğlu Roman'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!

Fakat öyle düzenli, her gün yeni bir pozunun paylaşıldığı ünlü çocuklarından olmadı Roman. Hep az ve öz paylaşımlarda bulundular fakat en başından bu yana belli olan tek bir şey vardı!

O da Roman'ın annesi Öykü Karayel'dense babası Can Bonomo'ya açık ara farkla daha çok benzediği ve benzeyeceği... En son birkaç hafta önce Can Bonomo, yukarıda sağda gördüğünüz pozunu paylaşmıştı oğluyla. Tezimiz doğru çıkmıştı, Roman git gide babasına benziyordu.