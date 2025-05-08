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Babasının Kopyası Olmuş: Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Oğlu Roman'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!

Babasının Kopyası Olmuş: Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Oğlu Roman'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 23:49

Muhabirler tarafından oğlu Roman'la alışverişteyken görüntülenen Can Bonomo, oğlunun kendisine benzerliğiyle dikkat çekti. Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun 4 yaşındaki oğlu Roman'ın son hali 'Babasının birebir kopyası' olarak yorumlandı! Buyurun, detayları beraber görelim.

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Kendine has tarzı, şarkıları ve sesiyle öne çıkan Can Bonomo ile Kuzey Güney başta olmak üzere birçok projedeki rolüyle gönlümüzde taht kurmuş Öykü Karayel, yıllardır beraber!

Kendine has tarzı, şarkıları ve sesiyle öne çıkan Can Bonomo ile Kuzey Güney başta olmak üzere birçok projedeki rolüyle gönlümüzde taht kurmuş Öykü Karayel, yıllardır beraber!

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, üç yıl sonra 2018'de sade ama şık bir törenle 'Sonsuza dek evet' demişti. 

Yine evlendikten üç yıl sonra ilk bebekleri, minik oğulları Roman'a kavuşmuşlardı. Başından beri romantik ve aşık çift imajı çizen Can Bonomo ve Öykü Karayel, hayatlarına Roman girdikten sonra bu sefer de musmutlu aile pozları ve yaşantılarıyla gündeme oturmaya başladı.

Özel hayatını genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin oğullarını bugüne dek birçok kez gördük.

Özel hayatını genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin oğullarını bugüne dek birçok kez gördük.

Fakat öyle düzenli, her gün yeni bir pozunun paylaşıldığı ünlü çocuklarından olmadı Roman. Hep az ve öz paylaşımlarda bulundular fakat en başından bu yana belli olan tek bir şey vardı!

O da Roman'ın annesi Öykü Karayel'dense babası Can Bonomo'ya açık ara farkla daha çok benzediği ve benzeyeceği... En son birkaç hafta önce Can Bonomo, yukarıda sağda gördüğünüz pozunu paylaşmıştı oğluyla. Tezimiz doğru çıkmıştı, Roman git gide babasına benziyordu.

Fakat geçtiğimiz saatlerde beraber alışverişte görüntülendiklerinde taşlar iyice yerine oturdu!

Fakat geçtiğimiz saatlerde beraber alışverişte görüntülendiklerinde taşlar iyice yerine oturdu!

Şimdilerde 4 yaşında olan Roman'ın yalnızca yüzü gözü ve mimikleri babasına çekmemiş meğer! Baya baya tarzını da babasından kopyalamış şimdiden! Boyu da epey bir uzamış, yaşıtlarına oranla epey iri gözüküyor, ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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