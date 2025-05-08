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Yine Bir Şeylere Celallenmiş: Diva Bülent Ersoy'dan Ucunun Nereye Dokunduğu Belli Olmayan Tehditkar Mesaj!

Yine Bir Şeylere Celallenmiş: Diva Bülent Ersoy'dan Ucunun Nereye Dokunduğu Belli Olmayan Tehditkar Mesaj!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 23:00

Dünya Güzellerim'de yaşanan aksaklıklardan sonra bir süredir ekranlarda göremediğimiz Diva Bülent Ersoy'a bir anda sinir bastı. Neye celallendiğini anlayamadığımız Diva, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından tehditkar bir mesaj paylaştı. Sonra da sildi...

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Bülent Ersoy hem sesi hem de şarkılarıyla yaşayan efsanelerden biri; türk sanat müziğinin duayeni ve Türkiye'nin de "Diva"sı biliyorsunuz!

Bülent Ersoy hem sesi hem de şarkılarıyla yaşayan efsanelerden biri; türk sanat müziğinin duayeni ve Türkiye'nin de "Diva"sı biliyorsunuz!

Diva lakabını almasının başlıca sebeplerinden biri de yıllar içerisinde saldığı korku desek yalan olmaz herhalde!

Söz konusu Diva olunca herkes cümlesini kurmadan önce iki kez düşünüyor malumunuz. Bir şey konuşuluyorsa bile 'Aman duymasın'var havada uçuşuyor. Büyük bir hürmet ve saygı bekleyen Bülent Ersoy'un önünde şu ana dek el pençe olmayan çok az ünlü var anlayacağınız.

Ayrıca aniden patlayan sinir krizleri ve öfke nöbetleriyle de meşhur kendisi!

Ayrıca aniden patlayan sinir krizleri ve öfke nöbetleriyle de meşhur kendisi!

Hoş, Dünya Güzellerim'de yaşanan aksaklıklardan bu yana ekranlarda göremediğimiz Bülent Ersoy'un birilerine canlı canlı patlayışını ve laf sokmalarını eskisi kadar sık göremiyoruz. 

Fakat yine de biliyoruz ki damarına basılırsa fena patlar, canı olay çıkarmak isterse de çıkarır!

Bu gece gündeme düşmesinin sebebi de geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında ansızın paylaştığı ve sonra da sildiği hikaye!

Bu gece gündeme düşmesinin sebebi de geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında ansızın paylaştığı ve sonra da sildiği hikaye!

Yaklaşık üç saat önce, 20.00 sularında 'Yaşattıklarınızı yaşatmadan ölmeyeceksiniz' mesajıyla tehdit savurduğu bir hikaye paylaşan Bülent Ersoy, sert çıkışını saatler 22'ye yaklaşırken silmeye karar verdi.

Gören gördü tabii, Diva da muhtemelen mesajını gitmesi gereken yere iletti. Fakat kimeydi bu sinir, yine ne oldu bilemiyoruz! Bakalım bu taşın altından bir şey çıkacak mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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