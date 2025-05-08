Yine Bir Şeylere Celallenmiş: Diva Bülent Ersoy'dan Ucunun Nereye Dokunduğu Belli Olmayan Tehditkar Mesaj!
Dünya Güzellerim'de yaşanan aksaklıklardan sonra bir süredir ekranlarda göremediğimiz Diva Bülent Ersoy'a bir anda sinir bastı. Neye celallendiğini anlayamadığımız Diva, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından tehditkar bir mesaj paylaştı. Sonra da sildi...
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Bülent Ersoy hem sesi hem de şarkılarıyla yaşayan efsanelerden biri; türk sanat müziğinin duayeni ve Türkiye'nin de "Diva"sı biliyorsunuz!
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Ayrıca aniden patlayan sinir krizleri ve öfke nöbetleriyle de meşhur kendisi!
Bu gece gündeme düşmesinin sebebi de geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında ansızın paylaştığı ve sonra da sildiği hikaye!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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