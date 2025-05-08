Kendi Fiyaskosunu Çabuk Unutan Demet Akalın, Yarışmacıyı Pınar Deniz’e Benzeten Hadise’ye Kendince Laf Çarptı

Bilmeyen yoktur herhalde ama kısa bir özet geçelim; Ebru Gündeş ve Demet Akalın uzun yıllardır dost ve özellikle de Demet Akalın, büyük bir Gündeş hayranı.

Hadise'yi biraz olsun sevmeyişinin sebebi de tam olarak bu bağdan kaynaklanıyor. Ebru Gündeş evliyken Reza Zarrab'la birlikte olduğu iddia edilen Hadise, büyük bir kaosa sebep olmuştu. O kadar ki o olaydan sonra senelerce yanak yanağa jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş ve Hadise'yi bir daha hiç yan yana göremedik.

Ebru Gündeş değil ama en büyük destekçisi Demet Akalın, Hadise'ye her fırsatta laf sokmaya devam etti tabii. Geçtiğimiz saatlerde de bu laf sokmaların bir yenisi daha yaşandı.

Bir magazin programına konuk olan Demet Akalın, Hadise'nin yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetmesini epey yadırgadı.