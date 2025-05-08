Kendi Fiyaskosunu Çabuk Unutan Demet Akalın, Yarışmacıyı Pınar Deniz’e Benzeten Hadise’ye Kendince Laf Çarptı
Bir magazin programına konuk olan Demet Akalın, haftalar önce O Ses Türkiye'ye katılan yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzeterek gündeme oturan Hadise'ye laf çarpmaya karar verdi.
Fakat atladığı bir şey vardı... Yalnızca dört yıl önce Hadise'nin ayıpladığı davranışının aynısını yapan Demet Akalın kendi fiyaskosunu çabuk unuttu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Birkaç hafta önce O Ses Türkiye'de Hadise'nin günlerce konuşulmasına sebep olan bir olay yaşanmıştı, belki görmüşsünüzdür.
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Olay büyük koptu ama bir iki gün içinde söndü elbette. Hadise'yi gram sevmediği bilinen Demet Akalın ise konuya bir miktar gecikmeli katıldı.
"Yani böyle bir şey söyleyebilir misin yani mesela? Nasıl bir ruh halinde söyleyebilir insan bunu? Magazine düşeceğini bilmiyor mu mesela?" sözleriyle Hadise'yi ayıpladı.
Fakat atladığı ufak bir detay vardı. Magazin unutur sandı sanıyoruz fakat kimsecikler unutmadı tabii ki!
Buyurun, o anları da sizler için şöyle bırakalım sonra da yorumlarda buluşalım, zira yeni bir yaptığını dediğini unutan Demo vakasıyla karşı karşıyayız!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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