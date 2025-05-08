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Kendi Fiyaskosunu Çabuk Unutan Demet Akalın, Yarışmacıyı Pınar Deniz’e Benzeten Hadise’ye Kendince Laf Çarptı

Kendi Fiyaskosunu Çabuk Unutan Demet Akalın, Yarışmacıyı Pınar Deniz’e Benzeten Hadise’ye Kendince Laf Çarptı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.05.2025 - 22:18

Bir magazin programına konuk olan Demet Akalın, haftalar önce O Ses Türkiye'ye katılan yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzeterek gündeme oturan Hadise'ye laf çarpmaya karar verdi. 

Fakat atladığı bir şey vardı... Yalnızca dört yıl önce Hadise'nin ayıpladığı davranışının aynısını yapan Demet Akalın kendi fiyaskosunu çabuk unuttu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Birkaç hafta önce O Ses Türkiye'de Hadise'nin günlerce konuşulmasına sebep olan bir olay yaşanmıştı, belki görmüşsünüzdür.

Birkaç hafta önce O Ses Türkiye'de Hadise'nin günlerce konuşulmasına sebep olan bir olay yaşanmıştı, belki görmüşsünüzdür.

Uzun yıllardır O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Hadise, yarışmaya katılan bir yarışmacıyı eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e bahsettiğini söylemiş, söz konusu ex aşkının karısı olunca 'Allah allah' dedirtmişti. 

Yarışmacıya 'Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim, Pınar Deniz'i andırıyorsun' diyen Hadise, Pınar Deniz övgüsü sebebiyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olay büyük koptu ama bir iki gün içinde söndü elbette. Hadise'yi gram sevmediği bilinen Demet Akalın ise konuya bir miktar gecikmeli katıldı.

Olay büyük koptu ama bir iki gün içinde söndü elbette. Hadise'yi gram sevmediği bilinen Demet Akalın ise konuya bir miktar gecikmeli katıldı.

Bilmeyen yoktur herhalde ama kısa bir özet geçelim; Ebru Gündeş ve Demet Akalın uzun yıllardır dost ve özellikle de Demet Akalın, büyük bir Gündeş hayranı. 

Hadise'yi biraz olsun sevmeyişinin sebebi de tam olarak bu bağdan kaynaklanıyor. Ebru Gündeş evliyken Reza Zarrab'la birlikte olduğu iddia edilen Hadise, büyük bir kaosa sebep olmuştu. O kadar ki o olaydan sonra senelerce yanak yanağa jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş ve Hadise'yi bir daha hiç yan yana göremedik. 

Ebru Gündeş değil ama en büyük destekçisi Demet Akalın, Hadise'ye her fırsatta laf sokmaya devam etti tabii. Geçtiğimiz saatlerde de bu laf sokmaların bir yenisi daha yaşandı. 

Bir magazin programına konuk olan Demet Akalın, Hadise'nin yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetmesini epey yadırgadı.

"Yani böyle bir şey söyleyebilir misin yani mesela? Nasıl bir ruh halinde söyleyebilir insan bunu? Magazine düşeceğini bilmiyor mu mesela?" sözleriyle Hadise'yi ayıpladı.

Fakat atladığı ufak bir detay vardı. Magazin unutur sandı sanıyoruz fakat kimsecikler unutmadı tabii ki!

Fakat atladığı ufak bir detay vardı. Magazin unutur sandı sanıyoruz fakat kimsecikler unutmadı tabii ki!

@entertainmentturkiye isimli Instagram hesabının keskin hafızası sağ olsun, Demet Akalın'ın yersiz çıkışı görülünce, eski magazin defterleri açıldı. 

Hadise'nin Pınar Deniz'e yorumunu uzaylı yorumu gibi değerlendirip anlamlandıramayan Demet Akalın, yalnızca 4 yıl önce Alişan'la sunduğu programda şarkıcı Günel'i Demet Şener'e benzetmişti. 

Demet Şener de kendisinin kanlı bıçaklı eski arkadaşıydı biliyorsunuz. Her zaman İbrahim Kutluay'la ayrılığına sebep olan ikinci kadın olarak kaldı Demet Akalın için. O kadar ki aşk dedikodularını ilk duyduğunda, 'Bir adaşımı çok pis döveceğim' demişti kendisi. 

Kendi fiyaskonusu çok çabuk unuttu anlayacağınız. Bir türlü anlamlandıramadığı ve Hadise'ye laf çarptığı olayın tıpkısının aynısını kendisi yapmıştı çünkü...

Buyurun, o anları da sizler için şöyle bırakalım sonra da yorumlarda buluşalım, zira yeni bir yaptığını dediğini unutan Demo vakasıyla karşı karşıyayız!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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