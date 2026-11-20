Karadeniz'in Aslanı: Yaylaların Koruyucundan Bölgede Sadece 50 Tane Kaldı
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Samsun'dan Artvin'e kadar Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında yetiştirilen ve sürülerin koruyucusu olarak bilinen Karadeniz çoban köpeği, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir dönem yaylalarda sürülerin vazgeçilmez koruyucusu olan ve 'Yaylaların Aslanları' olarak anılan köpekten bölgede yaklaşık 50 tane kaldığı tahmin ediliyor.
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Kaynak: İHA
Karadeniz çoban köpeğinden bölgede yaklaşık 50 tane kaldığı tahmin ediliyor.
Kafkas çoban köpekleriyle tarihsel bağı bulunan köpekler, sürü koruma görevine odaklanıyor.
Kangal köpeklerinin bölgeye girmesi ve kontrolsüz eşleşmeler sayının azalmasında etkili oldu.
Yetiştiriciler ırkın korunması için acil adım atılması gerektiğini belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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