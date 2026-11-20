Karadeniz'in zorlu coğrafi ve iklim şartlarına uyum sağlayan, iri cüssesi ve güçlü koruma içgüdüsüyle tanınan Karadeniz çoban köpeği, yıllar boyunca sürü sahiplerinin en önemli koruyucuları arasında yer aldı. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışında ve şiddetli yağmurda bile sürüyü terk etmeyen köpekler, kurt ve ayı gibi yabani hayvanlara karşı sürüleri korudu.

Zamanla bölgedeki hayvancılık alışkanlıklarının değişmesiyle bu köpeklerin önemi azaldı. Bugün bölgede bu köpeklerden yaklaşık 50 tane kaldığı tahmin ediliyor.