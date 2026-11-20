ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre 100 gram pişmiş beyaz pirinçte yaklaşık 130 kalori ve 28 gram karbonhidrat var. Aynı miktar çiğ pirinçte bu değer kabaca üç katına çıkıyor, çünkü tane pişerken bolca su çekiyor. Pilava eklediğimiz tereyağı ya da sıvı yağın kaloriyi artırdığını da unutmayalım. Bir de lif meselesi var. Beyaz pirincin kepeği ve özü değirmende ayrıldığı için 100 gramında yalnız 0,3 gram kadar lif kalıyor, esmer pirinçte bu değer 1,6 gram civarında.