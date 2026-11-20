Her Pazartesi Diyete Başlayanlar Buraya: Pilav Yemek Şeker Yemekle Eşdeğer Mi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pazartesi diyete başlayanlar, toplanın! 🍚 Diyet listesine bakan herkesin aklına bir gün aynı soru takılıyor: Bir tabak pilav, bir kaşık şekerle aynı şey mi? Cevap ne tam evet ne tam hayır. Besin değeri tarafında arada büyük fark var, kan şekeri tarafında ise işler sandığımızdan karışık. Kalori, şekerin karaciğerdeki yolculuğu ve glisemik indeks derken konuyu adım adım açıyoruz. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Pirinç pişince suyla şişiyor, kalorisi de gramda düşüyor.
2. Şeker ise neredeyse saf enerji!
3. Fruktozun büyük kısmı karaciğerde işleniyor.
4. Kan şekeri tarafında sürpriz: Beyaz pirinç şekerden geri kalmıyor! 😮
5. Yani pilav şekerle eşdeğer değil, ama sınırsız da yenmemeli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın