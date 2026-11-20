Kişi Başı En Az 40 Milyon Dolar: Halka Arz Edilen Şirketin Tüm Çalışanları Milyoner Oldu
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SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) dosyalarına ve yatırımcılara göre, Anthropic’in gerçekleşen halka arzının (IPO) ardından, şirketteki ortalama bir çalışanın serveti 40 milyon doların üzerine çıkabilir; 400’den fazla çalışanın ise 100 milyon dolardan fazla bir servete ulaşması bekleniyor.
Hisselerin 83 dolardan işlem görmesi durumunda, dosyalarda yer alan hisse sayıları baz alındığında, Anthropic çalışanlarının toplam serveti yaklaşık 232 milyar dolara ulaşacak. Bu da çalışan başına ortalama 44 milyon dolarlık bir servet anlamına geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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