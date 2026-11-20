Hisse başına 83 dolarlık bir fiyatla, Anthropic’in piyasa değeri 1,4 trilyon doları aşarak onu ABD’nin en değerli 10 şirketinden biri haline getirdi. Bu, yalnızca dolar bazında tarihin en büyük halka arzı olmakla kalmayıp, aynı zamanda tarihteki en hızlı servet yaratma olaylarından biri olma potansiyeli taşıyor.

Cnbce'nin haberine göre, henüz beş yıl önce kurulan Anthropic’in 5 bin 300 çalışanı bulunuyor. SEC dosyalarına göre, yapay zeka şirketi çalışanları için hisse başına 2,91 dolar kullanım fiyatıyla 1 milyar 770 milyon liralık opsiyon oluşturdu. Ayrıca, 1 milyardan fazla kısıtlı hisse senedi birimi (RSU) dağıttı.