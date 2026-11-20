Köprünün iki kirişi, 17 Kasım Salı günü bir makara aparatı sökülürken yerinden düştü. Yüklenici firmaya göre hiçbir işçi yaralanmadı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr., Bayındırlık ve Karayolları Bakanlığı'na (DPWH) hemen müdahale etmesi ve tüm personelin güvende olduğundan emin olması talimatını verdi.

Bakan Giovanni Lopez, nedeni belirlemek ve gerekli düzeltici önlemleri almak için bölgeye teknik ekip gönderdi. Bakanlık, yüklenici firmanın olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve çöken kirişlerin değiştirilmesinin devlete ek maliyet getirmeyeceğini açıkladı. Teknik incelemelerde yapım hatası tespit edilirse firmaya ağır cezalar uygulanacağı da belirtildi.

Fotoğraf: Rene Castino