Çöken Köprünün Yerine Yaptıkları Köprü de Çöktü: Filipinler'in Ayakta Duramayan Köprüsü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Filipinler'in Samar eyaletindeki Gandara bölgesinde, 2020'de ağır hasar görüp trafiğe kapatılan eski köprünün yerine yapılan yeni köprüde de çökme yaşandı. Henüz tamamlanmayan 512 milyon Filipin pesoluk (yaklaşık 8 milyon dolar) Gandara Parallel Köprüsü'nde iki büyük taşıyıcı kiriş, 17 Kasım 2026'da inşaat sırasında yerinden düştü. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.
Detaylar 👇
Kaynak: 1
İki kiriş, makara aparatının sökülmesi sırasında yerinden düştü ve kimse yaralanmadı.
Köprü, 1968'de yapılan ve 2020'de trafiğe kapatılan eski köprünün yerine inşa ediliyor.
İlk bulgulara göre kirişlerin düşmesine insan hatası yol açtı ve değiştirme çalışması başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın