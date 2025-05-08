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Alacağı Ücret Belli Oldu: Mahkeme, Paramparça Dizisinin Yapımcısına Dava Açan Nurgül Yeşilçay'ı Haklı Buldu

Alacağı Ücret Belli Oldu: Mahkeme, Paramparça Dizisinin Yapımcısına Dava Açan Nurgül Yeşilçay'ı Haklı Buldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2025 - 10:54

2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisinde Erkan Petekkaya ile başrolleri paylaşan Nurgül Yeşilçay, dizinin yurt dışı satışlarından payına düşen %3'lük kısmın kendisine ödenmediği gerekçesiyle yapım şirketi Endemol Medya’ya dava açmıştı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkeme Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu.

Kaynak: Hürriyet / Özge Eğrikar

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2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.

2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.

Dizinin final yapmasının ardından yurt dışı satışları devam etti. 97 bölüm süren dizinin yurt dışı gelirlerinden payına düşen ücreti alamadığını dile getiren Nurgül Yeşilçay, yapım şirketi Endemol Medya'ya dava açmıştı.

Payına düşen % 3'lük ödemeyi alamadığını iddia eden Nurgül Yeşilçay haklı bulundu.

Payına düşen % 3'lük ödemeyi alamadığını iddia eden Nurgül Yeşilçay haklı bulundu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Her bölüm için net 75 bin lira alacaktı. Yurtdışı satışlarından yüzde 3’ü müvekkile ödenecekti. Ancak şirket ödeme yapmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Endemol Medya davanın reddini istese de mahkeme Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu. Endemol Medya Şirketi’nin 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş maddi tazminatı 17 Kasım 2021’den tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte Nurgül Yeşilçay’a ödemesine karar verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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