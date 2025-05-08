Alacağı Ücret Belli Oldu: Mahkeme, Paramparça Dizisinin Yapımcısına Dava Açan Nurgül Yeşilçay'ı Haklı Buldu
2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisinde Erkan Petekkaya ile başrolleri paylaşan Nurgül Yeşilçay, dizinin yurt dışı satışlarından payına düşen %3'lük kısmın kendisine ödenmediği gerekçesiyle yapım şirketi Endemol Medya’ya dava açmıştı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkeme Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu.
Kaynak: Hürriyet / Özge Eğrikar
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2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.
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Payına düşen % 3'lük ödemeyi alamadığını iddia eden Nurgül Yeşilçay haklı bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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