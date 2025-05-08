Ali Koç'un İstifa Açıklaması Fatih Portakal'ı Canlı Yayında Küplere Bindirdi!

SÖZCÜ TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında istifa etmeyi doğru bulmadığını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Portakal, Koç'a 'bir taraftar olarak perişan ettiniz beni' dedi.