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Ali Koç'un İstifa Açıklaması Fatih Portakal'ı Canlı Yayında Küplere Bindirdi!

Ali Koç'un İstifa Açıklaması Fatih Portakal'ı Canlı Yayında Küplere Bindirdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 09:18

SÖZCÜ TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında istifa etmeyi doğru bulmadığını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Portakal, Koç'a 'bir taraftar olarak perişan ettiniz beni' dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu

2018'den bu yana kulübün başkanlık görevinde bulunan Koç, programda mali durumundan Mourinho'nun geleceğine, istifa tartışmalarından taraftar tepkilerine kadar birçok konuya değindi.

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum" dedi

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum" dedi

İmza kampanyalarına saygı duyduğunu söyleyen Koç, istifa etmeyeceğini net şekilde ifade etti: 'Yarın biri gelince şampiyonluk garantisi mi var?'

Fatih Portakal'dan da tepki geldi: Ali Bey rezil ettiniz takımı. Bir taraftar olarak perişan ettiniz beni

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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