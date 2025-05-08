Ali Koç'un İstifa Açıklaması Fatih Portakal'ı Canlı Yayında Küplere Bindirdi!
SÖZCÜ TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında istifa etmeyi doğru bulmadığını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Portakal, Koç'a 'bir taraftar olarak perişan ettiniz beni' dedi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu
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"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum" dedi
Fatih Portakal'dan da tepki geldi: Ali Bey rezil ettiniz takımı. Bir taraftar olarak perişan ettiniz beni
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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