Şampiyonlar Ligi'nde Inter - PSG Finali Oynanacak!

Almanya'nın Münih kentinde oynanacak karşılaşma, 31 Mayıs Cumartesi gecesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Saat 22.00'de başlayacak finalde Paris Saint-Germain ile Inter, tarihlerinde ilk kez resmi olarak karşı karşıya geleceği mücadelede Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak.