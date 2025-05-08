Şampiyonlar Ligi'nde Inter - PSG Finali Oynanacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı netleşti. Inter’in ardından finale yükselen son takım Paris Saint-Germain oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, rövanştan da galibiyetle ayrılarak toplamda 3-1’lik skorla adını finale yazdırdı.
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PSG 2 - Arsenal 1
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Final maçı 31 Mayıs'ta
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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