onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde Inter - PSG Finali Oynanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde Inter - PSG Finali Oynanacak!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 08:38

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı netleşti. Inter’in ardından finale yükselen son takım Paris Saint-Germain oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, rövanştan da galibiyetle ayrılarak toplamda 3-1’lik skorla adını finale yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PSG 2 - Arsenal 1

PSG 2 - Arsenal 1

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, evinde Arsenal’i 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız temsilcisi, bu sonuçla birlikte toplamda rakibine 3-1’lik üstünlük kurarak finale yükseldi.

Parc des Princes’te oynanan maçta PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti. İkinci yarıda Vitinha’nın kullandığı penaltıyı Arsenal kalecisi David Raya kurtardı. Ancak 72. dakikada Achraf Hakimi farkı ikiye çıkardı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka ile umutlansa da geri dönmeyi başaramadı.

Final maçı 31 Mayıs'ta

Final maçı 31 Mayıs'ta

Almanya'nın Münih kentinde oynanacak karşılaşma, 31 Mayıs Cumartesi gecesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Saat 22.00'de başlayacak finalde Paris Saint-Germain ile Inter, tarihlerinde ilk kez resmi olarak karşı karşıya geleceği mücadelede Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak.

PSG - Arsenal karşılaşmasının özetine buradan ulaşabilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın