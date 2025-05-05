Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen çok konuşuldu. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de adını Final Four'a yazdırdı. Koç Jasikevicius'un maç sonundaki sevinci büyük ilgi gördü. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?