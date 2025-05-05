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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 16:58

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen çok konuşuldu. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de adını Final Four'a yazdırdı. Koç Jasikevicius'un maç sonundaki sevinci büyük ilgi gördü. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. İtiraz edebilir 😂

1. İtiraz edebilir 😂
twitter.com

2. İnce 👌

2. İnce 👌
twitter.com

3. Gerçekten neden böyle bir an yaşandı? 😂

4. Yine de büyük başarı yakaladık tebrikler çocuklar! 🚀

4. Yine de büyük başarı yakaladık tebrikler çocuklar! 🚀
twitter.com

5. 😂😂

5. 😂😂
twitter.com
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6. İnanılmaz bir futbolcu ne yapsın? 😁

6. İnanılmaz bir futbolcu ne yapsın? 😁
twitter.com

7. Kimse böyle hayal etmemişti muhtemelen 👎

7. Kimse böyle hayal etmemişti muhtemelen 👎
twitter.com

8. 😂😂

8. 😂😂
twitter.com

9. Mutluluklar 🧿

9. Mutluluklar 🧿
twitter.com

10. Tam anlamıyla bu 😎

10. Tam anlamıyla bu 😎
twitter.com
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11. Eğlenmeyi biliyor 😂

12. Fenerbahçe taraftarına futboldan daha çok keyif verdiği bir gerçek...

13. Farklı bir cümle yapısı ama anladık 😁

13. Farklı bir cümle yapısı ama anladık 😁
twitter.com

14. Yakışmadı...

14. Yakışmadı...
twitter.com

15. Sanırım evet 😆

15. Sanırım evet 😆
twitter.com
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16. Büyük tecrübe 💫

16. Büyük tecrübe 💫
twitter.com

17. Çok iyi kaleci be 👏

17. Çok iyi kaleci be 👏
twitter.com

18. Hatırlayanlar var mı? 😂

18. Hatırlayanlar var mı? 😂
twitter.com

19. Güzeldi 😂

19. Güzeldi 😂
twitter.com

20. Aman aman

20. Aman aman
twitter.com
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21. Ne güzel işte doğal ortam

22. 😂

23. Süper Lig'e damga vuran iki efsane 🚀

23. Süper Lig'e damga vuran iki efsane 🚀
twitter.com

24. Öyle bir futbolcu işte...

24. Öyle bir futbolcu işte...
twitter.com

25. Maguire inanılmaz biri 😂

25. Maguire inanılmaz biri 😂
twitter.com
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26. Hakkı var!

26. Hakkı var!
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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