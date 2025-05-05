Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen çok konuşuldu. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de adını Final Four'a yazdırdı. Koç Jasikevicius'un maç sonundaki sevinci büyük ilgi gördü. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. İtiraz edebilir 😂
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2. İnce 👌
4. Yine de büyük başarı yakaladık tebrikler çocuklar! 🚀
5. 😂😂
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6. İnanılmaz bir futbolcu ne yapsın? 😁
7. Kimse böyle hayal etmemişti muhtemelen 👎
8. 😂😂
9. Mutluluklar 🧿
10. Tam anlamıyla bu 😎
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13. Farklı bir cümle yapısı ama anladık 😁
14. Yakışmadı...
15. Sanırım evet 😆
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16. Büyük tecrübe 💫
17. Çok iyi kaleci be 👏
18. Hatırlayanlar var mı? 😂
19. Güzeldi 😂
20. Aman aman
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23. Süper Lig'e damga vuran iki efsane 🚀
24. Öyle bir futbolcu işte...
25. Maguire inanılmaz biri 😂
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26. Hakkı var!
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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