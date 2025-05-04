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Vakıfbank'ın Yıldzı Marina Markova'nın Boyu Ünlü Kuaför Sabit Akkaya'yı Zora Soktu

Vakıfbank'ın Yıldzı Marina Markova'nın Boyu Ünlü Kuaför Sabit Akkaya'yı Zora Soktu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 12:20

Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank'ın başarılı oyuncularından Marina Markova, sosyal medyada fenomen olan ünlü kuaför Sabit Akkaya'ya gitti. Saçlarını kızıla boyattı. Akkaya, TikTok hesabından o anları paylaştı. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Sabit Akkaya'nın TikTok paylaşımı 👇

Savino Del Bene'ye yenildik

Savino Del Bene'ye yenildik

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İstanbul'da parkeye çıkan Vakıfbank, rakibine 3-0 yenilerek final şansını kaçırdı. Sarı-siyahlı temsilcimiz, bugün (4 Mayıs Pazar) saat 16'da Numia Vero Volley ile üçüncülük maçına çıkacak. Maç, TivibuSpor'dan yayınlanacak. Saat 19'da da Savino Del Bene ve Imoco arasındaki final mücadelesi oynanacak.

Marina Markova kimdir?

Marina Markova kimdir?

Marina Markova, 27 Ocak 2001 tarihinde Rusya’da doğdu. Voleybol kariyerine 15 yaşında başladı. 2016’dan 2019’a kadar Leningradka Saint Petersburg altyapısında forma giydi. 2019-2022 yılları arasında ise ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nde parkeye çıktı. 2022-2023 sezonunu Florida Üniversitesi’nde geçirdi.

2023-2024 sezonunun başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi’ne transfer oldu, sezonun geri kalanını ise İtalya’da Gorgonzola Novara’da tamamladı. Burada CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşadı. 1,99 cm boyundaki smaçör, sezon sonunda yaz dönemini Endonezya takımlarından Jakarta Electric PLN’de geçirdi. 2024-2025 sezonu öncesinde VakıfBank’a katıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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