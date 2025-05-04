Vakıfbank'ın Yıldzı Marina Markova'nın Boyu Ünlü Kuaför Sabit Akkaya'yı Zora Soktu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İstanbul'da parkeye çıkan Vakıfbank, rakibine 3-0 yenilerek final şansını kaçırdı. Sarı-siyahlı temsilcimiz, bugün (4 Mayıs Pazar) saat 16'da Numia Vero Volley ile üçüncülük maçına çıkacak. Maç, TivibuSpor'dan yayınlanacak. Saat 19'da da Savino Del Bene ve Imoco arasındaki final mücadelesi oynanacak.