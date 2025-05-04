Vakıfbank'ın Yıldzı Marina Markova'nın Boyu Ünlü Kuaför Sabit Akkaya'yı Zora Soktu
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Sabit Akkaya'nın TikTok paylaşımı 👇
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Savino Del Bene'ye yenildik
Marina Markova kimdir?
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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