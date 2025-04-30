Hande Baladın'ın Yeni Saçları Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Geçtiğimiz hafta Vakıfbank'ın şampiyonluğu ile noktalanan Sultanlar Ligi'nde üst üste ayrılıklar gerçekleşmişti. Eczacıbaşı'nın yıllardır formasını giyen Hande Baladın, Boskovic ve Beyza Arıcı takımdan ayrıldıklarını açıklamıştı. Baladın'ın son sosyal medya paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
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Eczacıbaşı'na şu sözlerle veda etmişti
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Yeni sezonda Fenerbahçe'de
Yeni saçları sosyal medyada gündem oldu
Baladın'a gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Boşuna mı sultanlarımız , çok güzeldin daha güzel oldun 🤌💜