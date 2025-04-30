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Hande Baladın'ın Yeni Saçları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Hande Baladın'ın Yeni Saçları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.04.2025 - 11:40

Geçtiğimiz hafta Vakıfbank'ın şampiyonluğu ile noktalanan Sultanlar Ligi'nde üst üste ayrılıklar gerçekleşmişti. Eczacıbaşı'nın yıllardır formasını giyen Hande Baladın, Boskovic ve Beyza Arıcı takımdan ayrıldıklarını açıklamıştı. Baladın'ın son sosyal medya paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

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Eczacıbaşı'na şu sözlerle veda etmişti

Eczacıbaşı'na şu sözlerle veda etmişti

'Hiçbir zaman sahanın veda eden tarafında olacağımı düşünmemiştim. 2010 yılında bu kapıdan içeri adım attım ve o günden bu yana hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Yanımda olan dostluklar, ömür boyu sürecek kadar kıymetliydi. Bu kulüpte emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Emeklerinizin üzerimdeki yeri çok büyük. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm antrenörlere ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel anılar yaşattığınız için minnettarım. Hepinizin yeri kalbimde her zaman ayrı olacak. Sizleri çok seviyorum.'

Yeni sezonda Fenerbahçe'de

Yeni sezonda Fenerbahçe'de

Milli voleybolcunun geleceğine dair sezon içerisinde birçok iddia ortaya atılmıştı. Transfer dedikoduları herkeste büyük merak uyandırırken Fenerbahçe'nin Baladın'ı kadrosuna kattığı ortaya çıkmıştı. Sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber Yağız Sabuncuoğlu'ndan gelmişti. Sabuncuoğlu, şubat ayında 'Fenerbahçe Medicana, 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk anlaşmaya vardı.' demişti.

Yeni saçları sosyal medyada gündem oldu

Baladın'a gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Baladın'a gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Boşuna mı sultanlarımız , çok güzeldin daha güzel oldun 🤌💜