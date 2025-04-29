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Bu Filenin Sultanları Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

Bu Filenin Sultanları Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 12:03

Kolay sanıyorsan yanılıyorsun! Bu testte sadece gerçek voleybol tutkunları tüm soruları doğru yanıtlayabiliyor. Filenin Sultanları hakkındaki ilk sorumuz geliyor, hazır mısın? 🚀

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1. Filenin Sultanları tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyayı hangi yıl kazandı?

1. Filenin Sultanları tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyayı hangi yıl kazandı?

2. 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Melissa Vargas kaç sayı kaydetti?

2. 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Melissa Vargas kaç sayı kaydetti?

3. Zehra Güneş'in milli takım kariyerinde katıldığı ilk büyük organizasyon hangisidir?

3. Zehra Güneş'in milli takım kariyerinde katıldığı ilk büyük organizasyon hangisidir?

4. Cansu Özbay hangi takımda forma giymemiştir

4. Cansu Özbay hangi takımda forma giymemiştir

5. Eda Erdem'in milli formayı ilk kez hangi yıl giymiştir?

5. Eda Erdem'in milli formayı ilk kez hangi yıl giymiştir?
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6. Hande Baladın, kariyerine hangi pozisyonda başlayıp sonra değişiklik yapmıştır?

6. Hande Baladın, kariyerine hangi pozisyonda başlayıp sonra değişiklik yapmıştır?

7. Giovanni Guidetti Türkiye Milli Takımı'nın başında ilk hangi büyük turnuvada final oynamıştır?

7. Giovanni Guidetti Türkiye Milli Takımı'nın başında ilk hangi büyük turnuvada final oynamıştır?

8. Gizem Örge'nin Filenin Sultanları'na dönüş yaptığı yıl hangisidir? (Uzun bir ara verdikten sonra)

8. Gizem Örge'nin Filenin Sultanları'na dönüş yaptığı yıl hangisidir? (Uzun bir ara verdikten sonra)

9. Filenin Sultanları'nın 2023 Milletler Ligi finalinde rakibi hangi ülkeydi?

9. Filenin Sultanları'nın 2023 Milletler Ligi finalinde rakibi hangi ülkeydi?

10. 2024 Paris Olimpiyatları'nda kariyerinin ilk olimpiyat heyecanını yaşayan sporcumuz kimdir?

10. 2024 Paris Olimpiyatları'nda kariyerinin ilk olimpiyat heyecanını yaşayan sporcumuz kimdir?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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