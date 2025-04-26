onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişkilerinde Sorun Sende mi?

İlişkilerinde Sorun Sende mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.04.2025 - 14:01

Aşk hayatında bir türlü istediğin gibi bir sonuç alamıyor musun? Belki de sorunun kaynağına biraz daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir.  Belki de tüm bu karmaşanın merkezinde sen varsın. İlişkilerinde sürekli bir düğüm oluşuyorsa ve bu düğümü bir türlü çözemez hale geldiysen, belki de işin sırrı kendinde saklıdır. Bir ilişkide her iki tarafın da sorumlulukları vardır, ancak bazen kendimizi başkalarının eylemlerine odaklanırken buluruz. 

İlişkilerinde Sorun Sende mi?

Haydiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sevgilinle tartışırken en sık yaptığın şey nedir?

3. Sevgilinle tartışırken en sık yaptığın şey nedir?

4. Sevgilin bir planı iptal ettiğinde ilk tepkin ne olur?

4. Sevgilin bir planı iptal ettiğinde ilk tepkin ne olur?

5. Birlikte vakit geçirirken telefonunla aran nasıl?

5. Birlikte vakit geçirirken telefonunla aran nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kıskançlıkla aran nasıl?

6. Kıskançlıkla aran nasıl?

7. Geçmiş ilişkiler hakkında konuşulduğunda...

7. Geçmiş ilişkiler hakkında konuşulduğunda...

8. Son olarak sevgilin yalnız kalmak istediğinde...

8. Son olarak sevgilin yalnız kalmak istediğinde...

Sorun kesinlikle sende!

İlişkilerinde yaşadığın sorunların kaynağını dış etkenlerde ya da karşındaki insanlarda arıyor olabilirsin ama aslında mesele büyük ölçüde sende bitiyor. Yani sorunları sürekli başkalarının hatalarıyla açıklamak, seni rahatlatabilir ama bu, esas problemi görmeni engelliyor. Kendini sorgulamadıkça, davranışlarını gözden geçirmedikçe ve duygusal sorumluluğu almadıkça, ne yazık ki aynı döngüyü farklı insanlarla yaşamaya devam edersin. Empati kurmak, iletişim tarzını değerlendirmek ve kendi sınırlarını netleştirmek önemli. Unutma, her ilişkide iki taraf da sorumludur; ama eğer sürekli aynı problemleri yaşıyorsan, artık kendine dönüp bakmanın zamanı gelmiş olabilir.

Sorun kesinlikle onda!

Bu defa gerçekten sorun sende değil, onda. Bunu görmek o kadar da zor değil aslında. Ne kadar çabalarsan çabala, bir türlü karşılık bulamıyorsan, sürekli seni yoran, anlamayan, empati kurmayan biriyse… Evet, sorun büyük ihtimalle onda. Her ilişkide sorunları iki tarafın da paylaşması gerek ama bazı durumlarda bir taraf sadece yük oluyor. Sürekli kendini sorgulamak, neyi yanlış yaptım diye düşünmek yerine, belki de artık şunu kabul etmelisin: Elinden geleni yaptın. Olmuyorsa, bu senin yetersizliğin değil. Bazı insanlar, ne verirsen ver alamaz. Çünkü mesele senin ne verdiğin değil, onların neyi hak ettiği.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın