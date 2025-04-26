İlişkilerinde Sorun Sende mi?
Aşk hayatında bir türlü istediğin gibi bir sonuç alamıyor musun? Belki de sorunun kaynağına biraz daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir. Belki de tüm bu karmaşanın merkezinde sen varsın. İlişkilerinde sürekli bir düğüm oluşuyorsa ve bu düğümü bir türlü çözemez hale geldiysen, belki de işin sırrı kendinde saklıdır. Bir ilişkide her iki tarafın da sorumlulukları vardır, ancak bazen kendimizi başkalarının eylemlerine odaklanırken buluruz.
İlişkilerinde Sorun Sende mi?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinle tartışırken en sık yaptığın şey nedir?
4. Sevgilin bir planı iptal ettiğinde ilk tepkin ne olur?
5. Birlikte vakit geçirirken telefonunla aran nasıl?
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6. Kıskançlıkla aran nasıl?
7. Geçmiş ilişkiler hakkında konuşulduğunda...
8. Son olarak sevgilin yalnız kalmak istediğinde...
Sorun kesinlikle sende!
Sorun kesinlikle onda!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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