İlişkilerinde Sorun Sende mi?

Bu defa gerçekten sorun sende değil, onda. Bunu görmek o kadar da zor değil aslında. Ne kadar çabalarsan çabala, bir türlü karşılık bulamıyorsan, sürekli seni yoran, anlamayan, empati kurmayan biriyse… Evet, sorun büyük ihtimalle onda. Her ilişkide sorunları iki tarafın da paylaşması gerek ama bazı durumlarda bir taraf sadece yük oluyor. Sürekli kendini sorgulamak, neyi yanlış yaptım diye düşünmek yerine, belki de artık şunu kabul etmelisin: Elinden geleni yaptın. Olmuyorsa, bu senin yetersizliğin değil. Bazı insanlar, ne verirsen ver alamaz. Çünkü mesele senin ne verdiğin değil, onların neyi hak ettiği.