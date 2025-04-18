Burcuna Göre İlişkinin Kaçıncı Gününde Kaçarsın?

Sen kaçmazsın genelde kaçırtırsın! Çünkü sen öyle sıradan biri değilsin. Kendine has bir duruşun, bakışın, tavrın var. İnsanlar seni çözmeye çalışırken bir bakıyorlar ki… kendilerini kaybetmişler. Sen çok konuşmasan da etkilersin, çok uğraşmasan da iz bırakırsın. Ve işte tam da bu yüzden, bazıları o yoğunluğa, o gerçekliğe dayanamayıp kaçmaya başlar. Sen bağlanmaktan korkmazsın aslında. Ama herkes de seni taşıyamaz. Sen sahici olandan yanasın. Yüzeysel laflar, boş vaatler sana sökmez. Derinlik ararsın; duyguda, düşüncede, duruşta. Ama çoğu insan buna hazır değildir. O yüzden kaçan sen değil, kaçırılan onlar olur. Seninle bir ilişki, ya büyütür… ya da ürkütür. Biraz zor beğenirsin belki, ama gönlünü kaptırdığında da içten seversin. Sorun şu ki, seni tanıdıkça çoğu kişi kendi yüzleşmediği taraflarıyla karşılaşır. Ve herkes o aynaya bakmak istemez. Kaçan o yüzden sensin gibi görünse de… gerçek başka.