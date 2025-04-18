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Burcuna Göre İlişkinin Kaçıncı Gününde Kaçarsın?

Burcuna Göre İlişkinin Kaçıncı Gününde Kaçarsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
18.04.2025 - 10:23

İlişkiler, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle şekillenir. Ancak, belki de en ilginç olanı, burçlarımızın aşk hayatımızı nasıl etkilediği konusudur. Burcunuz, ilişkinizde ne kadar dayanıklı olduğunuzu belirleyebilir. Peki, sizce hangi burç ilişkide en hızlı tükenen olabilir? Ya da hangi burç, aşkta en uzun soluklu olabilir? 

Burcuna Göre İlişkide Kaçıncı Günde Kaçarsın?

Haydiiii!

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Burcunu seçer misin?

Sen ilişkiden 3 bilemedin 5 günde kaçarsın!

Sen ilişkiden 3 bilemedin 5 günde kaçarsın! Çünkü özgürlüğüne düşkünsün, sana göre biriyle bir şeyler yaşamak demek, kendini kaybetmek demek değil. Ama ne yalan söyleyelim, duygular ciddileşmeye başladığında içinden bir ses “aman dikkat!” demeye başlıyor. Kalbin bir adım atmak istese de zihnin frene basıyor. Belki de geçmişten kalma kırıklar, belki de sadece “benim alanım”ı koruma isteği… Kim bilir? Sen o çabuk sıkılan, derinleşmeden uzaklaşan gibi görünsen de… aslında içine işleyen, gerçekten anlayan biri çıktığında, tüm o kaçışların bir anda anlamını yitirdiğini de çok iyi biliyorsun. Kaçıyorsun belki, ama bir yandan da içten içe 'Biri beni yakalasın.' diyorsun. İşte o biri gelince, 3-5 gün değil, bir ömür bile az geliyor.

Sen işler ciddiye binince ilişkiden kaçarsın!

Sen işler ciddiye binince ilişkiden kaçarsın! Çünkü başta her şey keyiflidir. Mesajlar tatlıdır, buluşmalar heyecanlıdır, kahkahalar havada uçuşur. Ama sonra bir bakmışsın… duygular derinleşiyor, planlar yapılmaya başlıyor, cümlelerde “biz” çoğalıyor. İşte o an bir şeyler kıpırdamaya başlar sende. Sanki içindeki özgür ruh “eyvah, kapana mı kısılıyoruz?” der gibi… ve hop, bir adım geri. Bu kaçış, belki de sadece sorumluluk korkusu değil. Belki incinmekten çekinmek, belki birine güvenip sonra yarı yolda kalmaktan korkmak. Ya da belki sadece kendini tam olarak hazır hissetmemek. Ama ne olursa olsun, senin için bir ilişkinin gerçekten anlamlı olması, yüzeydeki eğlenceden çok daha fazlasını gerektiriyor. Kalbine dokunan, zihnini de anlayan biri olmadıkça, o ciddiyet senin için sadece bir yük gibi geliyor.

Sen kaçmazsın genelde kaçırtırsın!

Sen kaçmazsın genelde kaçırtırsın! Çünkü sen öyle sıradan biri değilsin. Kendine has bir duruşun, bakışın, tavrın var. İnsanlar seni çözmeye çalışırken bir bakıyorlar ki… kendilerini kaybetmişler. Sen çok konuşmasan da etkilersin, çok uğraşmasan da iz bırakırsın. Ve işte tam da bu yüzden, bazıları o yoğunluğa, o gerçekliğe dayanamayıp kaçmaya başlar. Sen bağlanmaktan korkmazsın aslında. Ama herkes de seni taşıyamaz. Sen sahici olandan yanasın. Yüzeysel laflar, boş vaatler sana sökmez. Derinlik ararsın; duyguda, düşüncede, duruşta. Ama çoğu insan buna hazır değildir. O yüzden kaçan sen değil, kaçırılan onlar olur. Seninle bir ilişki, ya büyütür… ya da ürkütür. Biraz zor beğenirsin belki, ama gönlünü kaptırdığında da içten seversin. Sorun şu ki, seni tanıdıkça çoğu kişi kendi yüzleşmediği taraflarıyla karşılaşır. Ve herkes o aynaya bakmak istemez. Kaçan o yüzden sensin gibi görünse de… gerçek başka.

Sen ilişkiden mümkün değil kaçmazsın!

Sen ilişkiden mümkün değil kaçmazsın! Dışarıdan bakıldığında “ben bağımsızım, duvarlarım var, kolay kolay kimseyi almam içeri” diyorsun belki ama… birisi gelip o kalbine dokundu mu, işler değişiyor. O cool tavır, o 'bağlanmam' söylemleri yavaş yavaş eriyor. Çünkü sen aslında sevmeyi bilen, yakınlığı seven, yanında biri olunca daha da güçlenen birisin. İlişki fikri seni korkutmaz, aksine hoşuna gider. Ama bunun gerçek olması, sahici olması gerek. İki kişi arasında güven, anlayış, biraz da kahkaha varsa... sen orada kalırsın. Hatta şöyle söyleyelim: Kaçmazsın, tam aksine sararsın, sahiplenirsin. Yanında olmak isteyen biri olduğunda, sen de tüm kalbinle orada olursun. Yani öyle “kaçan” falan değilsin… sadece herkesle yola çıkmazsın. Ama doğru kişi olursa? Kaçmak mı? Aksine valizini hazırlayıp birlikte yol almaya hazırsın bile!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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