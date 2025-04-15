Önceki Hayatındaki Kiminle Sevgiliydin?
Reenkarnasyona inananlar burada mı? Evet bu testimiz önceki hayatınızla ilgili. Önceki hayatınızda belki farklı bir dış görünüşe sahip olabilir belki de hiç ummadığınız bir mesleği yapıyor olabilirdiniz.Ya bir antik kentte yaşam sürüyor ya da bir savaşın ortasında da kalabilirsiniz. Peki önceki hayatınızdaki sevgiliniz kimdi?
Haydiiii!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Geçmişteki hayatta hangi tür bir ortamda yaşamayı tercih ederdin?
3. Sevgilinin hangi özelliği seni en çok etkilerdi?
4. İçinde ne gibi bir arzu var?
5. Peki nasıl bir ev seni kendine çekiyor?
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6. Hangi duygudan etkilenirsin?
7. En çok ilgilini çeken tarihi dönem hangisi?
8. Son olarak sen hayalperest biri misin?
Önceki hayatında bir şövalyeyle sevgiliydin!
Önceki hayatında bir Antik Yunan'da bir heykeltraşla sevgiliydin!
Önceki hayatında tehlikeli bir iş adamıyla sevgiliydin!
Önceki hayatında bir bilim insanıyla sevgiliydin!
Önceki hayatında Fransa'da bir fırıncı ile sevgiliydin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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