Önceki hayatında bir şövalye ile sevgiliydin. O, cesur, kararlı ve onurlu bir adamdı, kılıcı her zaman kuşağında, cesaretinden hiç ödün vermezdi. Onunla her an, her zaman yeni bir macera gibiydi. Seninle paylaştığı anlar, geceleri ay ışığı altında birlikte geçirdiğiniz sohbetler ve sabahları savaş alanında birbirinize bakarken hissettiğiniz güven duygusu hala aklında. O, seni her zaman korurdu, ancak senin de ona güç ve moral verdiğin anlar vardı. Birlikte savaşlara, yolculuklara çıktınız, birlikte zaferler kazandınız ve bazen de birlikte kaybettiniz. Ancak, her durumda birbirinize duyduğunuz sevgi ve sadakat, her şeyin ötesindeydi. Belki de en derin anı, o anıydı; savaşın en zor anında, gözlerinin içine baktığında, onun sana olan sevgi dolu bakışını görmüştün. O zaman hissettiklerin, her şeyden daha değerliydi.