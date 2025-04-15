Önceki hayatında, tehlikeli bir işadamıyla sevgiliydin. Onun adı, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda karanlık ilişkiler ağında da duyuluyordu. Cesur, hırslı ve bir o kadar da kaygısız biriydi; her adımı dikkatle planlanmış, ama bir o kadar da riskliydi. Kendisini, sadece güç ve para peşinde koşarken değil, aynı zamanda gölge işlerinde de ustalaşmış bir stratejist olarak görüyordu. O, hayatının her anında bir adım önde olmayı severdi, ancak sen onun bu karanlık dünyasında hem ışığı hem de dengeyi sağlıyordun. Kendisini sadece işlerine odaklanmış gibi gösterse de, seninle geçirdiği anlarda farklı bir insan oluyordu. Birlikte geçirdiğiniz zamanlar, lüks bir akşam yemeği, şampanya şişeleri ve parıltılı gece hayatının ötesindeydi. Fakat her şeyin altındaki gerilim, her anı tehlikeli kılan bir gizem vardı. O, riskleri göze alırken sen, ona kalbinin derinliklerinden bir sadakat sunuyordun. Her zaman bir adım geri durarak, onun için doğru olanı yapmaya çalıştığın zamanlar olurdu. Fakat, sevgilinizin karanlık iş dünyasında ne kadar tehlikeli olursa olsun, ikinizin arasında kurduğunuz bağ, bir şekilde her şeyin ötesindeydi. Onun o karanlık dünyasında seni görmek, belki de en büyük zafere benziyordu. Birlikte, kaybetmeyi göze aldığınız ama yine de birbirinize sımsıkı bağlı kaldığınız o yolda, aşk ve tehlike iç içeydi.