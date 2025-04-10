onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Kişiliğinin Derinliklerinde Hangi Psikolojik Bozukluk Gizli?

Kişiliğinin Derinliklerinde Hangi Psikolojik Bozukluk Gizli?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.04.2025 - 14:01

Birçoğumuz, kendi kişiliğimizin derinliklerinde nelerin gizlendiğini merak ederiz. Ancak, bu merak genellikle bizi bazen rahatsız edici, bazen de şaşırtıcı gerçeklerle karşı karşıya bırakır. Peki ya kişiliğimizin derinliklerinde gizlenmiş olan bir psikolojik bozukluk varsa? Bu düşünce bile biraz ürkütücü olabilir. Ancak, psikolojik bozukluklar hakkında konuşurken, genellikle anlaşılmaz ve karmaşık bir labirent gibi görünen bu konuyu biraz daha anlaşılır hale getirebiliriz.

Kişiliğinin Derinliklerinde Hangi Psikolojik Bozukluk Gizli?

Haydiiii!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Aile ve arkadaşlarınla vakit geçirdiğinde nasıl hissediyorsun?

3. Aile ve arkadaşlarınla vakit geçirdiğinde nasıl hissediyorsun?

4. Kendini bir duruma nasıl adapte edersin?

4. Kendini bir duruma nasıl adapte edersin?

5. Sosyal ortamda kendini nasıl hissedersin?

5. Sosyal ortamda kendini nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir rüyanda sürekli kaybolduğunu görüyorsun. Bu durumda ne hissedersin?

6. Bir rüyanda sürekli kaybolduğunu görüyorsun. Bu durumda ne hissedersin?

7. Bir uçuşta, her şeyin normalden farklı olduğunu hissediyorsun. Ne yaparsın?

7. Bir uçuşta, her şeyin normalden farklı olduğunu hissediyorsun. Ne yaparsın?

8. Yalnız kalınca kendini huzursuz hissediyor musun?

9. Bir yere gitmek için hazırlık yapmak size nasıl gelir?

9. Bir yere gitmek için hazırlık yapmak size nasıl gelir?

10. Son olarak her zaman kontrollü biri misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anksiyete Bozukluğu

Genellikle kaygı, endişe ve stresle başa çıkma konusunda zorlandığın görülüyor. Bu tür duygular, zaman zaman hepimizi etkileyebilir, ancak senin durumunda sosyal durumlar, sorumluluklar veya kişisel ilişkiler gibi konularda yoğun bir kaygı hissedebilirsin. Bu kaygı, bazen seni güncel hayatını idare etmekte zorlanmana neden olabilir. Kendini sık sık tedirgin, endişeli veya huzursuz hissetmen, anksiyete bozukluğu belirtileri gösteriyor olabilir. Unutma, bu tür hisler çok yaygındır ve yalnız değilsin. Profesyonel bir destek almak, bu duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetmene yardımcı olabilir ve sana gereken rehberliği sağlayabilir. Bir terapist ya da danışmanla konuşmak, hem duygusal sağlığını iyileştirmek hem de yaşamındaki stresle başa çıkmak için önemli bir adım olabilir.

Depresyon

Eğer kendini sık sık umutsuz, yalnız ve değersiz hissediyorsan, depresyonun izlerini taşıyor olabilirsin. Bu duygular, insanın içinde kaybolmuş gibi hissetmesine yol açabilir ve zaman zaman çok ağır olabilir. Sorunlar karşısında güçsüz hissetmek, her şeyin üstesinden gelemeyeceğini düşünmek ve duygusal olarak sarsılmak, depresyonun yaygın belirtilerindendir. Bu tür duygular, yalnızca senin deneyimlediğin bir şey değil; birçok insan benzer durumlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Fakat, bu duyguların seni yalnız bırakmasına izin verme. Bir terapist ile konuşmak, yaşadığın duygusal yükü hafifletmene ve iyileşme sürecini hızlandırmana yardımcı olabilir. Profesyonel bir destek almak, duygusal sağlığını iyileştirmek ve yeniden güçlü hissetmek için önemli bir adımdır. Unutma, duygusal iyileşme bir yolculuktur ve bu yolda yalnız değilsin.

Sınırda Kişilik Bozukluğu

İlişkilerde aşırı duygusal dalgalanmalar, kendilik ve kimlik sorunları, yalnızlık hissi ve derin kaygılar, sınırda kişilik bozukluğunun belirtisi olabilir. Bu tür duygusal zorluklar, kendini sıkça karmaşık ve çelişkili hissedebileceğin durumlar yaratabilir. Başkalarıyla olan ilişkilerinde sıkça sorunlar yaşayabilir, kendini bazen fazla hassas ve kırılgan hissedebilirsin. Ayrıca, yoğun bir şekilde kabul edilme ihtiyacı duyman, duygusal olarak derin bir boşluk hissine yol açabilir. Bu duygular, senin gerçekten nasıl hissettiğini ya da neye ihtiyaç duyduğunu anlamanın zor olmasına neden olabilir. Bu tür durumlar çok yorucu olabilir, ancak unutma ki, bu duyguların ve yaşadığın zorlukların üstesinden gelmek mümkün. Profesyonel bir destek almak, duygusal durumunu daha iyi anlamana ve kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmene yardımcı olabilir. Bir terapist ile çalışmak, kişisel sınırlarını keşfetmene ve daha sağlıklı ilişki dinamikleri kurmana olanak tanıyabilir. Kendine nazik ol, iyileşme süreci zaman alabilir ama bir adım atarak bu yolda ilerlemek mümkün.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Zihninde sürekli tekrarlayan düşünceler, olaylar karşısında aşırı kontrol ihtiyacı ve kaygı, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) işaret edebilir. Bu durum, sıkça bir şeyleri sürekli düşünmeye, kontrol etmeye veya belirli bir düzende yapmaya yönelik bir zorunluluk hissine yol açabilir. Her şeyin mükemmel olması gerektiği hissi, seni yorabilir ve bir türlü rahatlayamamana neden olabilir. Belirli rutini oluşturma ve mükemmeliyetçi davranışlar sergileme ihtiyacı, senin hayatındaki belirsizliklerden kaçma arzusunun bir sonucu olabilir. Bu duygular ve davranışlar çok baskı yaratabilir, ancak yalnız değilsin. Birçok insan benzer deneyimler yaşar ve bu durum, profesyonel destekle yönetilebilir. Bir terapist ile bu süreci konuşmak, zihnindeki bu tekrarlayan düşünceleri ve kontrol ihtiyacını anlamana yardımcı olabilir. Terapi, sana daha sağlıklı başa çıkma yöntemleri öğretir ve kaygını azaltmanı sağlar. Unutma, kendine karşı nazik olman ve bu duygusal süreçte destek almak, iyileşme yolunda atılacak önemli adımlardır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın