Kişiliğinin Derinliklerinde Hangi Psikolojik Bozukluk Gizli?
Kişiliğinin Derinliklerinde Hangi Psikolojik Bozukluk Gizli?
Birçoğumuz, kendi kişiliğimizin derinliklerinde nelerin gizlendiğini merak ederiz. Ancak, bu merak genellikle bizi bazen rahatsız edici, bazen de şaşırtıcı gerçeklerle karşı karşıya bırakır. Peki ya kişiliğimizin derinliklerinde gizlenmiş olan bir psikolojik bozukluk varsa? Bu düşünce bile biraz ürkütücü olabilir. Ancak, psikolojik bozukluklar hakkında konuşurken, genellikle anlaşılmaz ve karmaşık bir labirent gibi görünen bu konuyu biraz daha anlaşılır hale getirebiliriz.
Kişiliğinin Derinliklerinde Hangi Psikolojik Bozukluk Gizli?
Haydiiii!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aile ve arkadaşlarınla vakit geçirdiğinde nasıl hissediyorsun?
4. Kendini bir duruma nasıl adapte edersin?
5. Sosyal ortamda kendini nasıl hissedersin?
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6. Bir rüyanda sürekli kaybolduğunu görüyorsun. Bu durumda ne hissedersin?
7. Bir uçuşta, her şeyin normalden farklı olduğunu hissediyorsun. Ne yaparsın?
8. Yalnız kalınca kendini huzursuz hissediyor musun?
9. Bir yere gitmek için hazırlık yapmak size nasıl gelir?
10. Son olarak her zaman kontrollü biri misin?
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Anksiyete Bozukluğu
Depresyon
Sınırda Kişilik Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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