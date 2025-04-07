10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kalbinin Neye İhtiyacı Var?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kalbinin Neye İhtiyacı Var?
Hayatın karmaşası içerisinde bazen kendimize ayıracak zaman bulmak zor olabilir. İşte, stresli günlük rutinlerin arasında, kalbinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bir yolculuk size sunuyoruz. Bu 10 soruluk psikoloji testi, kalbinizin en derin köşelerine ışık tutacak ve belki de uzun zamandır aradığınız cevapları bulmanıza yardımcı olacak.
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Kalbinin Neye İhtiyacı Var?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini en çok hangi durumda hissediyorsun?
4. Son zamanlarda içsel bir boşluk hissettin mi?
5. En son kendini ne zaman gerçekten huzurlu hissettin?
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6. Geçmişteki bir anıyı hatırladığında ne hissediyorsun?
7. Şu anki ilişkilerinde neyi eksik hissediyorsun?
8. Son olarak kendini en çok hangi duyguyla tanımlarsın?
Kalbinin biraz dinlenmeye ihtiyacı var.
Kalbinin birilerine inanmaya ihtiyacı var.
Kalbinin aşık olmaya ihtiyacı var.
Kalbinin unutmaya ihtiyacı var.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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