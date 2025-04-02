Başlığımızı gördünüz: 'Üniversite Sınavında Derece Yapmış Kişilerin Fulleyeceği Genel Kültür Testi'! Bu, sadece zeki beyinlerin ve genel kültürü geniş olanların başarabileceği bir test. Üniversite sınavında derece yapmış olanlar bile bu testi çözerken zorlanabilirler. Bu test, genel kültürünüzü sınırlarına kadar zorlayacak, belki de bilmediğiniz birçok konuyla karşılaşmanızı sağlayacak. Tarih, coğrafya, sanat, bilim, edebiyat ve daha pek çok konu hakkında sorular içeriyor. Üstelik bu sorular, sıradan bilgi yarışmalarında karşılaştığınız türden değil. Her biri özenle ve bilgi derinliğinizi ölçecek şekilde hazırlandı.

Üniversite Sınavında Derece Yapmış Kişilerin Fulleyeceği Genel Kültür Testi!

Haydiii!