Üniversite Sınavında Derece Yapmış Kişilerin Fulleyeceği Genel Kültür Testi!
Başlığımızı gördünüz: 'Üniversite Sınavında Derece Yapmış Kişilerin Fulleyeceği Genel Kültür Testi'! Bu, sadece zeki beyinlerin ve genel kültürü geniş olanların başarabileceği bir test. Üniversite sınavında derece yapmış olanlar bile bu testi çözerken zorlanabilirler. Bu test, genel kültürünüzü sınırlarına kadar zorlayacak, belki de bilmediğiniz birçok konuyla karşılaşmanızı sağlayacak. Tarih, coğrafya, sanat, bilim, edebiyat ve daha pek çok konu hakkında sorular içeriyor. Üstelik bu sorular, sıradan bilgi yarışmalarında karşılaştığınız türden değil. Her biri özenle ve bilgi derinliğinizi ölçecek şekilde hazırlandı.
Üniversite Sınavında Derece Yapmış Kişilerin Fulleyeceği Genel Kültür Testi!
Haydiii!
1. Hangi akarsu Akdeniz'e dökülmez?
2. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı bulunur?
3. Antep'e "Gazilik" ünvanı kaç yılında verilmiştir?
4. Türkiye'nin de askeri destek verdiği Kore Savaşı Hagi yıl yapılmıştır?
5. Aşar Vergisi hangi yıl kaldırılmıştır?
6. Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan ve taht kavgaları ile padişahsız geçen süreye ne ad verilir?
7. Hangisi Anadolu'da kurulmuş bir uygarlık değildir?
8. 1959 yılında Londra Antlaşması'nı imzalamaya giderken düşen uçaktan ufak yaralarla kurtulan dönemin başbakanı kimdir?
9. Osmanlı Devleti'nde, bugünkü MİT'in karşılığı olan teşkilatın adı nedir?
10. Avrupa kıtasının kuzeyindeki okyanusun adı nedir?
11. Albert Gölü hangi kıtadadır?
12. Dünya'nın çevresinde döndüğü varsayılan eksenin iki ucunda bulunan noktalara ne ad verilir?
13. 0! işleminin sonucu kaçtır?
14. Elmada bulunan asit hangisidir?
15. Fransa Süper ligi nasıl adlandırılır?
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