Burun Şekline Göre Sen Şanslı mısın Şanssız mı?

Bir şanslı yıldızın altında doğmuşsun! Hayatının her köşesinde seni bekleyen muhteşem fırsatlarla dolu bir dünya var. Hatta bazen bu fırsatların farkına bile varmıyorsun, öyle değil mi? Etrafını saran, seni her daim destekleyen sevdiklerin, sana sunulan çeşit çeşit olanaklar ve içinde bulunduğun durum, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Bir zorlukla karşılaştığında, şansının seni asla yüzüstü bırakmadığını hissediyorsun. Hayat, sana birçok kapı açıyor ve sen, bu kapılardan hangisinden geçeceğini çok iyi biliyorsun. Belki bazen, bu şansın kıymetini tam anlamıyla bilmiyorsun. Ama etrafında olup biten her şey, bir araya geldiğinde, seni ne kadar şanslı biri yaptığını görmemek imkansız. Hayatında öyle birçok güzellik ve fırsat var ki, bunların farkına varmak bile kendi başına bir şans. İşte bu yüzden, kendini bir kez daha şanslı hisset ve hayatın sana sunduğu bu eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendir. Unutma, her yeni gün, yeni bir fırsat demek. Şansın her zaman seninle olsun!