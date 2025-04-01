Biraz eğlenceli, biraz da merak uyandıran bir konuyla karşınızdayız. Bugün burun şekillerinden ve bu şekillerin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Birçok kültür ve inanışta, burun şeklinin kişinin karakteri ve kaderi hakkında bilgi verdiğine inanılır. Çünkü burun, yüzümüzün tam ortasında yer alır ve ilk bakışta dikkat çeken en önemli özelliklerden biridir. Peki, sizin burun şekliniz sizin hakkınızda ne söylüyor?

Burun Şekline Göre Sen Şanslı mısın Şanssız mı?

Hazırsan;

Başlayalım!