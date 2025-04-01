Burun Şekline Göre Sen Şanslı mısın Şanssız mı?
Burun Şekline Göre Sen Şanslı mısın Şanssız mı?
Biraz eğlenceli, biraz da merak uyandıran bir konuyla karşınızdayız. Bugün burun şekillerinden ve bu şekillerin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Birçok kültür ve inanışta, burun şeklinin kişinin karakteri ve kaderi hakkında bilgi verdiğine inanılır. Çünkü burun, yüzümüzün tam ortasında yer alır ve ilk bakışta dikkat çeken en önemli özelliklerden biridir. Peki, sizin burun şekliniz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Burun Şekline Göre Sen Şanslı mısın Şanssız mı?
Hazırsan;
Başlayalım!
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Burun şeklini seçer misin?
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Sen çok şanslı birisin!
Sen şanslısın ama önündeki fırsatları görmen gerekiyor.
Sen şanssız birisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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