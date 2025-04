O Senin Hakkında Ne Kadar Düşünüyor?

O seninle bir gelecek hayal ediyor. Geleceğin her anında senin yanında olmayı, hayatının her aşamasını birlikte geçirmeyi düşünüyor. İkinizin birlikte yaşadığı anları, paylaştığınız anıları biriktirerek geleceğe dair umutlar kuruyor. O, birlikte olacağınız bir evin, bir hayatın, belki de bir ailenin hayalini kurarken, her şeyin seninle daha anlamlı ve güzel olacağını hissediyor. Zihninde, her gün seninle yeni bir başlangıç yapmak, birlikte büyümek ve birbirinizi her geçen gün daha da derinden tanımak istiyor. Seninle olan her anı, gelecekteki mutluluğunun temeli olarak görüyor.