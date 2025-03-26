Senin Korkularını Ne Tetikliyor?
Senin Korkularını Ne Tetikliyor?
Korku, hepimizin hayatının bir parçası. Kimi zaman bir örümceği görünce tüylerimiz diken diken olur, kimi zaman ise yükseklik karşısında dizlerimiz titrer. Korkularımız, çoğu zaman bilinçaltımızın derinliklerinde saklıdır ve genellikle farkında olmadan onları tetikleriz. Belki de çocukken yaşadığın bir olay, bugün hala senin korkularını tetikliyor olabilir. Ya da belki de korkuların, hayatının belirli bir döneminde karşılaştığın zorluklardan kaynaklanıyor olabilir.
Senin Korkularını Ne Tetikliyor?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Geceleri uyumaya çalışırken genellikle ne düşünürsün?
4. Bir kalabalığa girdiğinde nasıl hissediyorsun?
5. Bir belirsizlik karşısında nasıl hissediyorsun?
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6. Eğer tek başına bir ormanda kaybolsan ne yaparsın?
7. Bir zorluğu aşmaya çalışırken nasıl hissedersin?
8. Bazen düşüncelerinden kurtulamadığın oluyor mu?
9. Ruh halin çok sık değişiyor mu?
10. Son olarak korkularından hangi yöntemle kaçıyorsun?
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Kontrolünü kaybetmek senin korkularını tetikliyor.
Yalnızlık senin korkularını tetikliyor.
Güvende hissetmediğin bir yerde olmak senin korkularını tetikliyor.
Başarısızlık senin korkularını tetikliyor.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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