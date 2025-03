Bu Aşk Seni Tüketti mi?

Bu aşk, seni adeta bir heykeltraşın elindeki mermer gibi her geçen gün yeniden şekillendiriyor. Ancak bu sürekli değişim, seni zayıflatıyor, enerjini tüketiyor. Her sevdanın, her öpücüğün, her gülüşün ardında bir yenilgi, bir kayıp var. Kendini sürekli olarak bir adım geri atarken buluyorsun; sanki bir labirentin içinde kaybolmuşçasına. Ne zaman ki biraz huzur, biraz sessizlik bulmak istesen, bir belirsizlik ya da kırılganlık gelip seni sarıyor, kollarını doluyor. Aşk, seni içten içe tüketiyor, seni her geçen gün daha fazla seviyor ama aynı zamanda yavaşça kırıyor. Kimliğini, değerlerini, kendine olan güvenini sorgulamaya başlıyorsun; aşkın gücü seni bir taraftan büyütürken, diğer taraftan bir kayboluşa, bir boşluğa sürüklüyor. Bu aşk uğruna verdiğin her şey, aslında seni yeniden doğuruyor, bir kelebek gibi kozasından çıkan bir yaratık olmanı sağlıyor. Ancak bu doğuşun ne kadar sağlıklı olduğu konusunda hala bir belirsizlik var. Acaba bu aşk, seni daha güçlü bir birey mi yapacak, yoksa tamamen tükenmiş bir halde mi bırakacak? Bu sorunun yanıtı henüz belirsiz, ama bu aşkın seni ne şekilde dönüştüreceği konusunda merakla bekliyoruz.