Bu Aşk Seni Tüketti mi?
Bu Aşk Seni Tüketti mi?
Aşk, hayatımızın en büyük motivasyon kaynaklarından biri olabilirken, bazen de bizi tüketen bir hale dönüşebiliyor. Aşkın güzel yanlarına dair şarkılar, şiirler, filmler hepimizin dilinde. O ilk heyecan, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi atması, sevdiğimiz kişiye duyduğumuz özlem... Ancak aşk, bazen de tükenişe sürükleyen bir yolculuk olabiliyor. İşte bu yazımızda, aşkın bu tüketici yüzünü ele alacağız.
Bu Aşk Seni Tüketti mi?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşk hayatında seni en çok ne zorlar?
4. Bir ilişki bittiğinde, nasıl hissedersin?
5. Birlikte olduğun kişi seni anlamadığında ne yaparsın?
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6. Bir ilişkide ne kadar fedakarlık yapmaya hazırsın?
7. Tartışmalarınız neyden kaynaklanıyor?
8. Onu düşündüğünde aklında daha çok birlikte geçirdiğiniz güzel anılar mı aklına geliyor?
9. Ona karşı hissettiğin şey tam olarak ne?
10. Son olarak onun yanından ayrıldığında nasıl hissediyorsun?
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Bu aşk seni tüketti!
Bu aşk seni yeniliyor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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