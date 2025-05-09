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Kızılcık Şerbeti Metehan Ölüyor mu? Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden Çıkıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Metehan Ölüyor mu? Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden Çıkıyor mu?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 00:39

Kızılcık Şerbeti yine şaşırtan bir fragman yayınladı. Dizide Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan, 101. bölüm fragmanında bıçaklanıyor. Haliyle akıllara 'Kızılcık Şerbeti'nde Metehan öldü mü?' sorusu geldi. 

Peki, Metehan öldü mü, Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

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Kızılcık Şerbeti Metehan ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti Metehan ölecek mi?

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde yine şaşırtan anlar yaşandı. 101. bölüm fragmanında Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan karakteri, benzinlikte bıçaklanıyor. Fragmanda Metehan'ın bilinci açıkken 'Kardeşime benim adımı verin' dediğini öğrendik. Haliyle akıllara Metehan ölüyor mu sorusu geldi. 

Metehan karakterinin ölüp ölmeyeceği henüz belli olmasa da Birsen Altuntaş bu konuda haftalar önce ipucu vermişti.

Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Birsen Altuntaş, Metehan'ı canlandıran Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkacağını açıklamıştı. Kapkap, ölüm senaryosuyla diziden ayrılabilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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