Kızılcık Şerbeti Metehan Ölüyor mu? Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden Çıkıyor mu?
Kızılcık Şerbeti yine şaşırtan bir fragman yayınladı. Dizide Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan, 101. bölüm fragmanında bıçaklanıyor. Haliyle akıllara 'Kızılcık Şerbeti'nde Metehan öldü mü?' sorusu geldi.
Peki, Metehan öldü mü, Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
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Kızılcık Şerbeti Metehan ölecek mi?
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Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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