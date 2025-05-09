Hayatını "Yavru Köpek" Olarak Yaşamak İstediğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

'Çocukken hep bir köpek ya da kurt olmak istemişimdir. Sonra 18 yaşımda 'puppy play'i keşfettim ve gerçekten eğlenceli buldum,' diyor Lola.

Henrik, Lola'nın köpek gibi davranmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini söylüyor. Her anı, her hareketi, bir köpek gibi sevinçle karşılanıyor. 'Bazen başını okşuyorum ve çok mutlu oluyor' diyor Henrik.

Lola'nın bu tür bir ilişkiyi tercih etmesinin ailesi tarafından tam olarak kabul edilmediğini, fakat zamanla kabullenme sürecine girdiklerini söylüyorlar. Henrik'in ailesi ise hala biraz şüpheli ama her iki taraf da birbirlerine sonuna kadar destek oluyor.

Bütün bu farklı dinamiklere rağmen, Lola ve Henrik ilişkilerini sürdürmeye kararlılar. Onlar, diğer insanların ne düşündüğünü umursamadan, 'Evet, biz farklıyız ve bundan gurur duyuyoruz' ifadelerini kullanıyorlar.