Hayatını "Yavru Köpek" Olarak Yaşamak İstediğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Lola isimli bir kadın, küçüklüğünden beri 'yavru köpek' olmanın hayalini kurduğunu söylüyor. Kısa bir süre öncesine kadar 'puppy play' diye bir şey keşfederek hayatına tertemiz bir sayfa açtığını dile getiren Lola, sevgilisi Henrik ile de ilginç bir ilişki dinamiğine sahip. Lola, her ne kadar toplumun bu davranışlarını yargıladığını söylese de onları hiçbir şekilde umursamıyormuş.
Detaylara buyurun beraber bakalım...
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Sizleri Lola ile tanıştıralım. Lola, kendisini "yavru köpek" sandığı için hayatını da buna göre yaşıyor.
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Lola, köpek maması kabından yemek yemeyi, su içmeyi ve Henrik’in ona özel yemekler hazırlamasını çok seviyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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