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Hayatını "Yavru Köpek" Olarak Yaşamak İstediğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Hayatını "Yavru Köpek" Olarak Yaşamak İstediğini Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 00:56

Lola isimli bir kadın, küçüklüğünden beri 'yavru köpek' olmanın hayalini kurduğunu söylüyor. Kısa bir süre öncesine kadar 'puppy play' diye bir şey keşfederek hayatına tertemiz bir sayfa açtığını dile getiren Lola, sevgilisi Henrik ile de ilginç bir ilişki dinamiğine sahip. Lola, her ne kadar toplumun bu davranışlarını yargıladığını söylese de onları hiçbir şekilde umursamıyormuş.

Detaylara buyurun beraber bakalım...

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Sizleri Lola ile tanıştıralım. Lola, kendisini "yavru köpek" sandığı için hayatını da buna göre yaşıyor.

Sizleri Lola ile tanıştıralım. Lola, kendisini "yavru köpek" sandığı için hayatını da buna göre yaşıyor.

Sevgilisi Henrik ile de son derece mutlu olduğunu dile getiren Lola, sevgilisiyle ilginç bir ilişki dinamiğine sahip. Henrik, kız arkadaşının 'yavru köpek' rolünü epey 'sempatik' buluyor.

'Love Don't Judge' YouTube kanalına verdikleri röportajda, Lola'nın kendini köpek gibi hissetmesinin aslında onu daha mutlu ettiğini söylüyorlar. Lola, 'Kendimi bir köpeğe dönüştürebilmek, bana kendimi daha özgür hissettiriyor,' diyor.

Lola, köpek maması kabından yemek yemeyi, su içmeyi ve Henrik’in ona özel yemekler hazırlamasını çok seviyor.

Lola, köpek maması kabından yemek yemeyi, su içmeyi ve Henrik’in ona özel yemekler hazırlamasını çok seviyor.

'Çocukken hep bir köpek ya da kurt olmak istemişimdir. Sonra 18 yaşımda 'puppy play'i keşfettim ve gerçekten eğlenceli buldum,' diyor Lola.

Henrik, Lola'nın köpek gibi davranmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini söylüyor. Her anı, her hareketi, bir köpek gibi sevinçle karşılanıyor. 'Bazen başını okşuyorum ve çok mutlu oluyor' diyor Henrik.

Lola'nın bu tür bir ilişkiyi tercih etmesinin ailesi tarafından tam olarak kabul edilmediğini, fakat zamanla kabullenme sürecine girdiklerini söylüyorlar. Henrik'in ailesi ise hala biraz şüpheli ama her iki taraf da birbirlerine sonuna kadar destek oluyor.

Bütün bu farklı dinamiklere rağmen, Lola ve Henrik ilişkilerini sürdürmeye kararlılar. Onlar, diğer insanların ne düşündüğünü umursamadan, 'Evet, biz farklıyız ve bundan gurur duyuyoruz' ifadelerini kullanıyorlar.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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