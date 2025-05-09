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"Önce Lovebombing, Sonra Ghosting": Havaların Tekrardan Soğumasına X Kullanıcılardan Tepkiler Gecikmedi

"Önce Lovebombing, Sonra Ghosting": Havaların Tekrardan Soğumasına X Kullanıcılardan Tepkiler Gecikmedi

hava durumu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 00:06

Pek çok sosyal medya platformunda yazın gelişi kutlanırken, bazı şehirlerde hava sıcaklıkları aniden 5 ila 10 derece düştü. Önümüzdeki günlerde ise neredeyse kışı aratmayan bir soğuk bekleniyor. “Summer is calling” diyerek yaz havasına girenler, adeta nazar değdirdi.

Kim ne demiş, birlikte bakalım.

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Bundan birkaç gün önceye kadar havalar iyice ısınmış ve bir sürü kişi "Summer is calling" diyerek yaz ayının gelişini kutlamıştı.

Bundan birkaç gün önceye kadar havalar iyice ısınmış ve bir sürü kişi "Summer is calling" diyerek yaz ayının gelişini kutlamıştı.

Öyle olacak ki kışlıkları kaldırdık ve yavaştan kısa kollulara geçtik. Fakat nazar değmiş olacak ki sıcaklıklar birden düştü, yağmurlar başladı.

Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece düşecek!

Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece düşecek!

Tam yaz geliyor derken havaların tekrardan soğuması, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

"Summer is calling" derken, birden hayal kırıklığına uğradık. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

"Summer is calling" derken, birden hayal kırıklığına uğradık. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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