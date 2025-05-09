Uçuş Görevlisi, Uçaklardaki Aşırı Soğuğun Asıl Sebebini Açıkladı!

Çünkü 24°C üzerindeki sıcaklıklarda yolcuların bayılma riskinin arttığını belirtiyor.

Bunun nedeni ise uçak içindeki kuru ve basınçlı havanın, yolcuların kolayca susuz kalmasına ve baş dönmesine yol açması. Serin hava, bu etkilerin önüne geçilmesini sağlıyor.

Serinliğin bir diğer avantajı da koku kontrolü. Robert’a göre sıcak kabinlerde kokular daha fazla yayılıyor. Çünkü yüksek sıcaklıklar, kötü kokuya neden olan moleküllerin daha aktif hale gelmesine yol açıyor. Bu da uzun uçuşlarda hoş olmayan kokuların hızla yayılmasına neden olabiliyor.