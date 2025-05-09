Uçuş Görevlisi, Uçaklardaki Aşırı Soğuğun Asıl Sebebini Açıkladı!
Uçaklarda neden bu kadar üşüyoruz? Bu soruyu bugüne kadar mutlaka siz de sormuşsunuzdur. Bir uçuş görevlisi, kabin içindeki düşük sıcaklığın asıl sebebini anlattı. Gelin, hem sağlığımızı hem de konforumuzu ilgilendiren bu detayı birlikte öğrenelim.
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2024 yılında UniLad Tech’e konuşan uçak teknisyeni Robert, uçak içi sıcaklık kontrol sistemlerine dair az bilinen detayları paylaştı.
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Uçuş Görevlileri Derneği sözcüsü Taylor Garland’a göre uçak içi sıcaklık kontrolü bölgesel olarak yapılıyor. Ancak bu sistemin kusursuz olmadığını vurgulayan Garland, sıcaklık sensörlerinin ısı kaynaklarına yakın konumlandırılması durumunda sistemin kabini olduğundan sıcak algılayabileceğini ifade etti.
Robert, çalıştığı büyük bir uçakta 600’den fazla yolcu bulunduğunu ve bu yolculuklarda kabin sıcaklığının 23°C’yi geçmemesi için düzenli kontrol yaptığını söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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