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Uçuş Görevlisi, Uçaklardaki Aşırı Soğuğun Asıl Sebebini Açıkladı!

Uçuş Görevlisi, Uçaklardaki Aşırı Soğuğun Asıl Sebebini Açıkladı!

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 22:36

Uçaklarda neden bu kadar üşüyoruz? Bu soruyu bugüne kadar mutlaka siz de sormuşsunuzdur. Bir uçuş görevlisi, kabin içindeki düşük sıcaklığın asıl sebebini anlattı. Gelin, hem sağlığımızı hem de konforumuzu ilgilendiren bu detayı birlikte öğrenelim.

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2024 yılında UniLad Tech’e konuşan uçak teknisyeni Robert, uçak içi sıcaklık kontrol sistemlerine dair az bilinen detayları paylaştı.

2024 yılında UniLad Tech’e konuşan uçak teknisyeni Robert, uçak içi sıcaklık kontrol sistemlerine dair az bilinen detayları paylaştı.

Uçakların yerdeyken harici bir klima sistemiyle soğutulduğunu belirten Robert, havadayken bu görevin motorlarla çalışan dahili sistem tarafından üstlenildiğini aktardı.

Uçuş sırasında ana sıcaklık kontrolü pilotların elinde olsa da, kabin görevlileri kendi kontrol panelleri aracılığıyla sınırlı ölçüde ayarlama yapabiliyor. Ancak ciddi bir değişiklik gerekiyorsa, bu talebin kokpite iletilmesi şart.

Uçuş Görevlileri Derneği sözcüsü Taylor Garland’a göre uçak içi sıcaklık kontrolü bölgesel olarak yapılıyor. Ancak bu sistemin kusursuz olmadığını vurgulayan Garland, sıcaklık sensörlerinin ısı kaynaklarına yakın konumlandırılması durumunda sistemin kabini olduğundan sıcak algılayabileceğini ifade etti.

Uçuş Görevlileri Derneği sözcüsü Taylor Garland’a göre uçak içi sıcaklık kontrolü bölgesel olarak yapılıyor. Ancak bu sistemin kusursuz olmadığını vurgulayan Garland, sıcaklık sensörlerinin ısı kaynaklarına yakın konumlandırılması durumunda sistemin kabini olduğundan sıcak algılayabileceğini ifade etti.

“Evdeki termostatın bir kalorifer peteğinin hemen yanında olması gibi,” diyor Garland. Yani sistem, bulunduğu konuma göre yanıltıcı ölçümler yapabiliyor.

Robert, çalıştığı büyük bir uçakta 600’den fazla yolcu bulunduğunu ve bu yolculuklarda kabin sıcaklığının 23°C’yi geçmemesi için düzenli kontrol yaptığını söylüyor.

Robert, çalıştığı büyük bir uçakta 600’den fazla yolcu bulunduğunu ve bu yolculuklarda kabin sıcaklığının 23°C’yi geçmemesi için düzenli kontrol yaptığını söylüyor.

Çünkü 24°C üzerindeki sıcaklıklarda yolcuların bayılma riskinin arttığını belirtiyor.

Bunun nedeni ise uçak içindeki kuru ve basınçlı havanın, yolcuların kolayca susuz kalmasına ve baş dönmesine yol açması. Serin hava, bu etkilerin önüne geçilmesini sağlıyor.

Serinliğin bir diğer avantajı da koku kontrolü. Robert’a göre sıcak kabinlerde kokular daha fazla yayılıyor. Çünkü yüksek sıcaklıklar, kötü kokuya neden olan moleküllerin daha aktif hale gelmesine yol açıyor. Bu da uzun uçuşlarda hoş olmayan kokuların hızla yayılmasına neden olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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