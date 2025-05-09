"Güneş Dünya’yı Yok Edecek" Diyen Elon Musk’tan Mars'a Gitme Çağrısı

Mars’a taşınmayı ekonomik olarak ulaşılabilir kılmak isteyen Musk, geliştirdikleri Starship roketlerinin maliyetinin yaklaşık 8 milyon pound olacağını belirtiyor. Bu, NASA’nın fırlatma maliyeti olan 1,6 milyar pound’un çok altında. SpaceX, bu yıl iki kez test edilen Starship roketiyle Mars’a insansız görevler başlatmayı ve başarılı olursa dört yıl içinde insanlı görevler düzenlemeyi planlıyor.

Starship bugüne kadar sekiz kez fırlatıldı. 2025’te yapılan iki test görevinin her biri kısmen başarılı oldu. Roketin ilk aşaması olan “Super Heavy” iyi performans gösterdi ancak üst aşama, kalkıştan kısa bir süre sonra patladı. SpaceX şu anda bir sonraki fırlatma için hazırlık yapıyor.

Öte yandan NASA yetkilisi Janet Petro da, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın uzayda liderliği yeniden Amerika’ya kazandırmak istediğini belirtti. Trump, Ay’a yeniden insan göndermek ve Mars’a ayak basan ilk ülke olmak istiyor.