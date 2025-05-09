"Güneş Dünya’yı Yok Edecek" Diyen Elon Musk’tan Mars'a Gitme Çağrısı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Elon Musk, Dünya'nın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Güneş'in zamanla genişleyeceğini ve sonunda Dünya’yı yaşanmaz hâle getireceğini belirten Musk, insanlığın hayatta kalabilmesi için Mars'a yerleşmesi gerektiğini söylüyor. Musk'a göre Mars'a taşınmak, sadece bir keşif değil, insanlığın uzun vadeli varlığı için bir zorunluluk.
İşte detaylar...
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SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, insanlığın geleceği için Mars’a yerleşmenin şart olduğunu söyledi.
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Fox News’e konuşan Musk, Mars’ta önümüzdeki 20 yıl içinde 1 milyon kişinin yaşayacağı, kendi kendine yeten bir şehir kurulmasını hedefliyor.
Musk, insanların bu yok oluştan kaçabilmesi için başka gezegenlere taşınması gerektiğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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