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"Güneş Dünya’yı Yok Edecek" Diyen Elon Musk’tan Mars'a Gitme Çağrısı

"Güneş Dünya’yı Yok Edecek" Diyen Elon Musk’tan Mars'a Gitme Çağrısı

Mars Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 18:54

Elon Musk, Dünya'nın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Güneş'in zamanla genişleyeceğini ve sonunda Dünya’yı yaşanmaz hâle getireceğini belirten Musk, insanlığın hayatta kalabilmesi için Mars'a yerleşmesi gerektiğini söylüyor. Musk'a göre Mars'a taşınmak, sadece bir keşif değil, insanlığın uzun vadeli varlığı için bir zorunluluk.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, insanlığın geleceği için Mars’a yerleşmenin şart olduğunu söyledi.

SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, insanlığın geleceği için Mars’a yerleşmenin şart olduğunu söyledi.

Musk’a göre, Dünya sonsuza dek yaşanabilir olmayacak ve Güneş’in zamanla genişlemesiyle birlikte tüm yaşam sona erecek. Bu yüzden Mars, kolektif yaşam için bir tür “sigorta” görevi görebilir.

Fox News’e konuşan Musk, Mars’ta önümüzdeki 20 yıl içinde 1 milyon kişinin yaşayacağı, kendi kendine yeten bir şehir kurulmasını hedefliyor.

Fox News’e konuşan Musk, Mars’ta önümüzdeki 20 yıl içinde 1 milyon kişinin yaşayacağı, kendi kendine yeten bir şehir kurulmasını hedefliyor.

Bilim insanları da bu görüşe katılıyor. Araştırmalara göre Güneş yaşlandıkça daha parlak ve sıcak hale geliyor. Önümüzdeki birkaç yüz milyon yıl içinde bu artan enerji, Dünya’nın atmosferini yok edecek ve okyanusları buharlaştıracak. Yaklaşık 5 milyar yıl içinde ise Güneş’in genişleyen yapısı Dünya’yı tamamen yutacak.

Musk, insanların bu yok oluştan kaçabilmesi için başka gezegenlere taşınması gerektiğini söylüyor.

Musk, insanların bu yok oluştan kaçabilmesi için başka gezegenlere taşınması gerektiğini söylüyor.

Mars’a taşınmayı ekonomik olarak ulaşılabilir kılmak isteyen Musk, geliştirdikleri Starship roketlerinin maliyetinin yaklaşık 8 milyon pound olacağını belirtiyor. Bu, NASA’nın fırlatma maliyeti olan 1,6 milyar pound’un çok altında. SpaceX, bu yıl iki kez test edilen Starship roketiyle Mars’a insansız görevler başlatmayı ve başarılı olursa dört yıl içinde insanlı görevler düzenlemeyi planlıyor.

Starship bugüne kadar sekiz kez fırlatıldı. 2025’te yapılan iki test görevinin her biri kısmen başarılı oldu. Roketin ilk aşaması olan “Super Heavy” iyi performans gösterdi ancak üst aşama, kalkıştan kısa bir süre sonra patladı. SpaceX şu anda bir sonraki fırlatma için hazırlık yapıyor.

Öte yandan NASA yetkilisi Janet Petro da, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın uzayda liderliği yeniden Amerika’ya kazandırmak istediğini belirtti. Trump, Ay’a yeniden insan göndermek ve Mars’a ayak basan ilk ülke olmak istiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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