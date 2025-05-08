Kendisinden 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yeni Bir Aşka Yelken Açan 55 Yaşındaki Kadından Dumur Eden Açıklamalar

“Federico beni gerçekten görüyor, dinliyor. Aramızda bir enerji uyumu var. Bu bir teknik meselesi değil, tamamen his ve uyumla ilgili.”

Genç sevgilisinin maddi bir beklenti içinde olmadığının da altını çizen Andréa, “İlk başta acaba beni yalnızca bir 'obje' olarak mı görür diye düşündüm. Ama onun ilgisini çeken para değil; enerjim, duruşum, varlığımdı. Aramızda bir güç dengesizliği yok, tam tersi çok eşit ve dengeli bir ilişkimiz var,” ifadelerini kullandı.

Şu sıralar Federico Çin'de seyahatte olsa da Andréa onunla tekrar bir araya gelecekleri günün hayalini kuruyor. Geleceğe dair katı planlar yapmadığını ama birlikte daha fazla anı biriktirmeyi umut ettiğini belirtiyor.

“Hayatın ne getireceği belli olmaz,” diyen Andréa, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Ama o, bana yeniden canlı olduğumu hissettirdi. Kadınlığım, bedenim ve ruhumla daha fazla temas halindeyim. Aramızdaki bu bağ her şeyden daha değerli. Nereye giderse gitsin, bu hikâye benim için bir armağan.”