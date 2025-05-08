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Kendisinden 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yeni Bir Aşka Yelken Açan 55 Yaşındaki Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Kendisinden 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yeni Bir Aşka Yelken Açan 55 Yaşındaki Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 14:56

İlişkilerde 'yaş farkı' büyük bir tartışma konusu, 55 yaşındaki Brezilyalı fitness koçu Andréa, kendisinden 20 yaş küçük Federico ile tanıştıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini söylüyor. Kısa sürede derin bir bağ kurduklarını anlatan Andréa, bu ilişkiyle birlikte hem bedenine hem de duygularına yeniden temas ettiğini belirtiyor.

İşte o ilginç aşkın detayları...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/348...
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55 yaşındaki Brezilyalı fitness koçu Andréa, kısa süre önce taşındığı Roma'da kendisinden 20 yaş küçük Federico ile tanıştı.

55 yaşındaki Brezilyalı fitness koçu Andréa, kısa süre önce taşındığı Roma'da kendisinden 20 yaş küçük Federico ile tanıştı.

Daha önce genç erkeklerle yaşadığı kısa süreli ilişkileri açık yüreklilikle paylaşan Andréa, bu kez bambaşka bir bağ kurduğunu söylüyor.

Ülkesine taşındıktan iki hafta sonra Federico ile yolları kesişen Andréa, o anı “Zamanın yavaşladığı, çevredeki her şeyin sustuğu bir bağlanma anıydı,” diyerek anlatıyor.

Ülkesine taşındıktan iki hafta sonra Federico ile yolları kesişen Andréa, o anı “Zamanın yavaşladığı, çevredeki her şeyin sustuğu bir bağlanma anıydı,” diyerek anlatıyor.

İlk başta yaşını saklayan Andréa, sonunda dürüst olmanın en doğrusu olacağına karar verip gerçek yaşını paylaştığında, Federico’nun bundan rahatsızlık duymadığını fark etmiş.

Andréa, aralarındaki bağın yalnızca fiziksel olmadığını özellikle vurguluyor.

Andréa, aralarındaki bağın yalnızca fiziksel olmadığını özellikle vurguluyor.

“Federico beni gerçekten görüyor, dinliyor. Aramızda bir enerji uyumu var. Bu bir teknik meselesi değil, tamamen his ve uyumla ilgili.”

Genç sevgilisinin maddi bir beklenti içinde olmadığının da altını çizen Andréa, “İlk başta acaba beni yalnızca bir 'obje' olarak mı görür diye düşündüm. Ama onun ilgisini çeken para değil; enerjim, duruşum, varlığımdı. Aramızda bir güç dengesizliği yok, tam tersi çok eşit ve dengeli bir ilişkimiz var,” ifadelerini kullandı.

Şu sıralar Federico Çin'de seyahatte olsa da Andréa onunla tekrar bir araya gelecekleri günün hayalini kuruyor. Geleceğe dair katı planlar yapmadığını ama birlikte daha fazla anı biriktirmeyi umut ettiğini belirtiyor.

“Hayatın ne getireceği belli olmaz,” diyen Andréa, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Ama o, bana yeniden canlı olduğumu hissettirdi. Kadınlığım, bedenim ve ruhumla daha fazla temas halindeyim. Aramızdaki bu bağ her şeyden daha değerli. Nereye giderse gitsin, bu hikâye benim için bir armağan.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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