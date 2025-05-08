Kendisinden 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yeni Bir Aşka Yelken Açan 55 Yaşındaki Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/348...
İlişkilerde 'yaş farkı' büyük bir tartışma konusu, 55 yaşındaki Brezilyalı fitness koçu Andréa, kendisinden 20 yaş küçük Federico ile tanıştıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini söylüyor. Kısa sürede derin bir bağ kurduklarını anlatan Andréa, bu ilişkiyle birlikte hem bedenine hem de duygularına yeniden temas ettiğini belirtiyor.
İşte o ilginç aşkın detayları...
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55 yaşındaki Brezilyalı fitness koçu Andréa, kısa süre önce taşındığı Roma'da kendisinden 20 yaş küçük Federico ile tanıştı.
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Ülkesine taşındıktan iki hafta sonra Federico ile yolları kesişen Andréa, o anı “Zamanın yavaşladığı, çevredeki her şeyin sustuğu bir bağlanma anıydı,” diyerek anlatıyor.
Andréa, aralarındaki bağın yalnızca fiziksel olmadığını özellikle vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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