Sydney Sweeney'nin Met Gala'daki Görüntüsü Mika Can Raun'a Benzerliğiyle Şaşırttı

Met Gala kırmızı halısı bu yıl da her zamanki gibi göz kamaştırdı ama gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Sydney Sweeney oldu. Daha önce görmediğimiz elbisesiyle simsiyah saçları ve makyajıyla dikkat çeken Sweeney, sosyal medyada bambaşka bir yöne evrildi. Pek çok kullanıcı ünlü oyuncunun görünümünü TikTok fenomeni Mika Can Raun’a benzetince ortalık bir anda karıştı.

Bakalım siz benzetecek misiniz...