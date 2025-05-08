Sydney Sweeney'nin Met Gala'daki Görüntüsü Mika Can Raun'a Benzerliğiyle Şaşırttı
Met Gala kırmızı halısı bu yıl da her zamanki gibi göz kamaştırdı ama gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Sydney Sweeney oldu. Daha önce görmediğimiz elbisesiyle simsiyah saçları ve makyajıyla dikkat çeken Sweeney, sosyal medyada bambaşka bir yöne evrildi. Pek çok kullanıcı ünlü oyuncunun görünümünü TikTok fenomeni Mika Can Raun’a benzetince ortalık bir anda karıştı.
Bakalım siz benzetecek misiniz...
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Euphoria dizisiyle ismini milyonlara duyuran Sydney Sweeney, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden bir tanesi.
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Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün Met Gala'ya katılarak hayranlarını bir kez daha büyüledi.
Sydney Sweeney, geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan içerik üreticisi Mika Raun'a benzetildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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