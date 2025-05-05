Tokat'ta Kedi Güzellik Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan Kediye Ödül Verildi
Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen kedi güzellik yarışmasında, 26 kedi podyuma çıkarak yeteneklerini sergiledi. Yarışma, 'Bakımlı' ve 'Süslü' kategorilerinde gerçekleştirildi ve her iki kategoride dereceye giren kediler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Kedilerin gözleri, kulakları, patileri ve genel vücut durumları detaylı bir şekilde incelenerek, en bakımlı ve en süslü kediler belirlendi. Yarışma sonunda birinci olan kedilere madalya takıldı ve çeşitli ödüller verildi.
Kaynak: T24
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Tokat Veteriner Hekimler Odası'nın bahçesinde düzenlenen renkli etkinlikte, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde 26 kedi podyuma çıkarak jüri karşısına çıktı.
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"Bakımlı" kategorisinde Fatma Kalpakçı’nın kedisi "Badem", "süslü" kategorisinde ise Elif Dilekoğlu’nun kedisi "Kurabiye" birinciliği kazandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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