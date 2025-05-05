Tokat'ta Kedi Güzellik Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan Kediye Ödül Verildi

Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen kedi güzellik yarışmasında, 26 kedi podyuma çıkarak yeteneklerini sergiledi. Yarışma, 'Bakımlı' ve 'Süslü' kategorilerinde gerçekleştirildi ve her iki kategoride dereceye giren kediler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Kedilerin gözleri, kulakları, patileri ve genel vücut durumları detaylı bir şekilde incelenerek, en bakımlı ve en süslü kediler belirlendi. Yarışma sonunda birinci olan kedilere madalya takıldı ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: T24