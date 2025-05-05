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Tokat'ta Kedi Güzellik Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan Kediye Ödül Verildi

Tokat'ta Kedi Güzellik Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan Kediye Ödül Verildi

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 16:26

Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen kedi güzellik yarışmasında, 26 kedi podyuma çıkarak yeteneklerini sergiledi. Yarışma, 'Bakımlı' ve 'Süslü' kategorilerinde gerçekleştirildi ve her iki kategoride dereceye giren kediler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Kedilerin gözleri, kulakları, patileri ve genel vücut durumları detaylı bir şekilde incelenerek, en bakımlı ve en süslü kediler belirlendi. Yarışma sonunda birinci olan kedilere madalya takıldı ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: T24

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Tokat Veteriner Hekimler Odası'nın bahçesinde düzenlenen renkli etkinlikte, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde 26 kedi podyuma çıkarak jüri karşısına çıktı.

Tokat Veteriner Hekimler Odası'nın bahçesinde düzenlenen renkli etkinlikte, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde 26 kedi podyuma çıkarak jüri karşısına çıktı.

T24'ün haberine göre değerlendirme sürecinde, minik patilerin gözlerinden kulak yapılarına, tüy bakımından genel vücut kondisyonlarına kadar pek çok detay titizlikle incelendi.

"Bakımlı" kategorisinde Fatma Kalpakçı’nın kedisi "Badem", "süslü" kategorisinde ise Elif Dilekoğlu’nun kedisi "Kurabiye" birinciliği kazandı.

"Bakımlı" kategorisinde Fatma Kalpakçı’nın kedisi "Badem", "süslü" kategorisinde ise Elif Dilekoğlu’nun kedisi "Kurabiye" birinciliği kazandı.

Yarışmada dereceye giren sevimli dostlara madalyalar takılırken, ödül olarak mama ve kedi kumu hediye edildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, etkinliğe katılım sağlayan tüm hayvanseverlere teşekkür ederek organizasyonun keyifli ve anlamlı geçtiğini belirtti.

Badem’in sahibi Fatma Kalpakçı ise yarışmaya, kedisiyle birlikte güzel bir anı biriktirmek amacıyla katıldığını ifade etti.

Kalpakçı, 'Bugün bakımlı kedi olarak birinci seçildik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.' dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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