Uzman Açıkladı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu 2 Kelimeyi Kullanıyor

Günlük hayatta karşılaştığımız kişilerin ne kadar dürüst olduğunu anlamak çoğu zaman kolay değildir. Ancak bir münazara uzmanına göre, bazı kelimeler kişinin yalan söyleyip söylemediğini ele verebiliyor. Özellikle “asla” ve “her zaman” gibi kesin ifadeler, bir şeyleri gizlemeye çalışanların en çok başvurduğu kalıplar arasında yer alıyor.

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