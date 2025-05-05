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Uzman Açıkladı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu 2 Kelimeyi Kullanıyor

Uzman Açıkladı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu 2 Kelimeyi Kullanıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 15:38

Günlük hayatta karşılaştığımız kişilerin ne kadar dürüst olduğunu anlamak çoğu zaman kolay değildir. Ancak bir münazara uzmanına göre, bazı kelimeler kişinin yalan söyleyip söylemediğini ele verebiliyor. Özellikle “asla” ve “her zaman” gibi kesin ifadeler, bir şeyleri gizlemeye çalışanların en çok başvurduğu kalıplar arasında yer alıyor.

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Kaynak: https://nypost.com/2025/04/29/lifesty...
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Bir yalancıyı gözünden anlayabiliyor musunuz, yoksa sadece hisler mi?

Bir yalancıyı gözünden anlayabiliyor musunuz, yoksa sadece hisler mi?

Yalancıları tespit etmenin yolları üzerine konuşan münazara uzmanı Jefferson, insanların gerçeği gizlemeye çalıştıklarında sıklıkla kesin ifadeler kullandıklarını belirtiyor. Özellikle “asla” ve “her zaman” gibi mutlak kelimeler, yalan söylendiğinin bir göstergesi olabilir.

Jefferson’a göre yalan söyleyen kişiler aynı zamanda sorulara çok hızlı yanıt verir. Bu da onların soruyu gerçekten düşünmediklerini ya da hafızalarını yoklamadıklarını gösterebilir.

Yalan söyleyen birini tespit etmek isteyenlere şu yöntemi öneriyor:

Soruyu yavaşça ve tekrar ederek sorun. Bu durumda karşı taraf ilk yanıtından geri adım atma eğiliminde olabilir.

“‘Asla’ dediklerinde durun ve soruyu tekrarlayın. Genellikle cevabı yumuşatırlar: ‘Yani bazen oluyor…’ gibi.”

Konuyla ilgili yapılan bir bilimsel çalışma ise yalan söylemenin yalnızca iletişimi değil, bireyin ruh sağlığını da etkilediğini ortaya koyuyor.

Hollanda’daki Twente Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, katılımcılardan bir gün boyunca söyledikleri yalanları not etmeleri istendi. Veriler şu şekildeydi:

  • %22’si kendini korumak için yalan söyledi.

  • %8’i başkasını korumak amacıyla yalan söyledi.

  • %69’u o gün hiç yalan söylemediğini belirtti.

Araştırmacılar, yalan söyleyen katılımcıların, dürüst olanlara kıyasla daha düşük benlik saygısına sahip olduğunu gözlemledi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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