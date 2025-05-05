Uzman Açıkladı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu 2 Kelimeyi Kullanıyor
Kaynak: https://nypost.com/2025/04/29/lifesty...
Günlük hayatta karşılaştığımız kişilerin ne kadar dürüst olduğunu anlamak çoğu zaman kolay değildir. Ancak bir münazara uzmanına göre, bazı kelimeler kişinin yalan söyleyip söylemediğini ele verebiliyor. Özellikle “asla” ve “her zaman” gibi kesin ifadeler, bir şeyleri gizlemeye çalışanların en çok başvurduğu kalıplar arasında yer alıyor.
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Bir yalancıyı gözünden anlayabiliyor musunuz, yoksa sadece hisler mi?
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Jefferson’a göre yalan söyleyen kişiler aynı zamanda sorulara çok hızlı yanıt verir. Bu da onların soruyu gerçekten düşünmediklerini ya da hafızalarını yoklamadıklarını gösterebilir.
Konuyla ilgili yapılan bir bilimsel çalışma ise yalan söylemenin yalnızca iletişimi değil, bireyin ruh sağlığını da etkilediğini ortaya koyuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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