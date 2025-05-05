onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Kocasının Arkadaşlarıyla Olan WhatsApp Mesajlarını Gördükten Sonra Dünyası Başına Yıkılan Kadın

Kocasının Arkadaşlarıyla Olan WhatsApp Mesajlarını Gördükten Sonra Dünyası Başına Yıkılan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 13:52

İngiltere’de yaşayan bir kadın, eşine sürpriz doğum günü partisi hazırlamak amacıyla telefonuna göz attığında evliliğini sarsan bir gerçekle karşılaştı. Eşinin arkadaşlarıyla yer aldığı WhatsApp grup sohbetine yanlışlıkla denk gelen kadın,  mesajlarda eşinin artık kendisini sevmediğini, yalnızca boşanma durumunda maddi kayba uğramamak için bu evliliği sürdürdüğünü öğrendi. Olayın ardından sosyal medyada yaşadıklarını paylaşan kadın, evliliklerini kurtarmanın artık mümkün olmadığını dile getirdi.

Detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'de yaşayan bir kadın, eşine sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isterken hayatının en büyük şokunu yaşadı.

İngiltere'de yaşayan bir kadın, eşine sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isterken hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Eşinin telefonundan arkadaşlarının iletişim bilgilerine bakmak isterken farkında olmadan grup sohbetine girdi, orada yazanları görünce dünyası başına yıkıldı.

İsmini paylaşmayan kadın, popüler İngiliz forum sitesinde yaşadığı bu sarsıcı olayı anlattı. Eşinin arkadaş grubuyla yaptığı yazışmalarda, adamın evliliği boyunca kendisini mutsuz hissettiği, bir ilişkisi olmasını istediği ama boşanma durumunda bütün parasını kaybetmekten korktuğu ortaya çıktı.

"Mutsuz bir evlilikte sıkışıp kaldım, keşke bir ilişkim olsaydı ama boşanırsam tüm paramı alır. Evim olmaz, kimseyi ağırlayamam. Çocuğu da o alsın, bana sadece param kalsın yeter."

"Mutsuz bir evlilikte sıkışıp kaldım, keşke bir ilişkim olsaydı ama boşanırsam tüm paramı alır. Evim olmaz, kimseyi ağırlayamam. Çocuğu da o alsın, bana sadece param kalsın yeter."

En kötüsü de bu mesajlara eşlik eden arkadaşlarının tepkileriydi. Kimse bu mesajlara tepki göstermemiş.

Kadın ayrıca, eşinin arkadaşlarına başka kadınlardan ne kadar hoşlandığını yazdığı mesajlara da rastladı. Eski sevgililerini düşündüğünü, sokakta gördüğü bir kadının fotoğrafını gizlice çekip “çok güzel” diye paylaştığını da gördü.

“Ben 5 yıldır ev hanımıyım ama o arkadaşlarına beni küçümseyen yalanlar uydurmuş. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi anlatmış. Oysa evdeki düzenin mimarı benim.”

“Yüzleşmedim çünkü onun telefonunu kurcalamamam gerektiğini biliyorum. Ama artık bu evlilikte kalamam.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın