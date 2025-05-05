Kocasının Arkadaşlarıyla Olan WhatsApp Mesajlarını Gördükten Sonra Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İngiltere’de yaşayan bir kadın, eşine sürpriz doğum günü partisi hazırlamak amacıyla telefonuna göz attığında evliliğini sarsan bir gerçekle karşılaştı. Eşinin arkadaşlarıyla yer aldığı WhatsApp grup sohbetine yanlışlıkla denk gelen kadın, mesajlarda eşinin artık kendisini sevmediğini, yalnızca boşanma durumunda maddi kayba uğramamak için bu evliliği sürdürdüğünü öğrendi. Olayın ardından sosyal medyada yaşadıklarını paylaşan kadın, evliliklerini kurtarmanın artık mümkün olmadığını dile getirdi.
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İngiltere'de yaşayan bir kadın, eşine sürpriz doğum günü partisi hazırlamak isterken hayatının en büyük şokunu yaşadı.
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"Mutsuz bir evlilikte sıkışıp kaldım, keşke bir ilişkim olsaydı ama boşanırsam tüm paramı alır. Evim olmaz, kimseyi ağırlayamam. Çocuğu da o alsın, bana sadece param kalsın yeter."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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