Kocasının Arkadaşlarıyla Olan WhatsApp Mesajlarını Gördükten Sonra Dünyası Başına Yıkılan Kadın

En kötüsü de bu mesajlara eşlik eden arkadaşlarının tepkileriydi. Kimse bu mesajlara tepki göstermemiş.

Kadın ayrıca, eşinin arkadaşlarına başka kadınlardan ne kadar hoşlandığını yazdığı mesajlara da rastladı. Eski sevgililerini düşündüğünü, sokakta gördüğü bir kadının fotoğrafını gizlice çekip “çok güzel” diye paylaştığını da gördü.

“Ben 5 yıldır ev hanımıyım ama o arkadaşlarına beni küçümseyen yalanlar uydurmuş. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi anlatmış. Oysa evdeki düzenin mimarı benim.”

“Yüzleşmedim çünkü onun telefonunu kurcalamamam gerektiğini biliyorum. Ama artık bu evlilikte kalamam.”