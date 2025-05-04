Lady Gaga'nın Brezilya Konserinde Planlanan Bombalı Saldırı Son Anda Engellendi

Polis yetkililerine göre saldırıyı planlayan grup, sosyal medyada nefret söylemi yayan ve gençleri radikalleştirmeye çalışan bir yapıydı. Bu grubun amacı çevrim içi tanınırlık kazanmak ve medya gündemine oturmaktı. Lady Gaga’nın büyük hayran kitlesi ve küresel şöhreti, grubu böyle bir saldırı için cezbetti.

Nasıl ortaya çıktı?

Polis, sosyal medya takibi ve dijital istihbarat çalışmalarıyla grubun planını deşifre etti. “Little Monsters” (Lady Gaga hayranları) kimliğini kullanan saldırganlar, sosyal medya üzerinden eylemi organize etmeye çalıştı. Rio Grande do Sul’da yasa dışı silah bulundurmaktan bir yetişkin ve Rio de Janeiro’da çocuk istismarı içeren dijital içerik bulundurmaktan bir genç olmak üzere iki kişi tutuklandı.