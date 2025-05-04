Lady Gaga'nın Brezilya Konserinde Planlanan Bombalı Saldırı Son Anda Engellendi
Lady Gaga’nın 3 Mayıs’ta Rio de Janeiro’daki Copacabana Plajı’nda verdiği ve 2,5 milyon kişinin katıldığı dev konseri hedef alan bombalı saldırı planı Brezilya polisi tarafından son anda engellendi. 'Operation Fake Monster' kapsamında biri yetişkin, biri reşit olmayan iki kişi gözaltına alındı. Olay sonrası konser yoğun güvenlik önlemleriyle sorunsuz tamamlandı.
Kaynak: BBC
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Rio de Janeiro’da gerçekleşen Lady Gaga konserine yönelik planlanan bombalı saldırı, Brezilya polisinin operasyonuyla son anda engellendi.
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Saldırı planı, konserin düzenlendiği 3 Mayıs 2025 tarihinden kısa süre önce tespit edildi.
Lady Gaga cephesinden ilk açıklama
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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