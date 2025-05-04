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Lady Gaga'nın Brezilya Konserinde Planlanan Bombalı Saldırı Son Anda Engellendi

Lady Gaga'nın Brezilya Konserinde Planlanan Bombalı Saldırı Son Anda Engellendi

Lady Gaga Saldırı bomba
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 00:40

Lady Gaga’nın 3 Mayıs’ta Rio de Janeiro’daki Copacabana Plajı’nda verdiği ve 2,5 milyon kişinin katıldığı dev konseri hedef alan bombalı saldırı planı Brezilya polisi tarafından son anda engellendi. 'Operation Fake Monster' kapsamında biri yetişkin, biri reşit olmayan iki kişi gözaltına alındı. Olay sonrası konser yoğun güvenlik önlemleriyle sorunsuz tamamlandı.

Kaynak: BBC

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Rio de Janeiro’da gerçekleşen Lady Gaga konserine yönelik planlanan bombalı saldırı, Brezilya polisinin operasyonuyla son anda engellendi.

Rio de Janeiro’da gerçekleşen Lady Gaga konserine yönelik planlanan bombalı saldırı, Brezilya polisinin operasyonuyla son anda engellendi.

“Operation Fake Monster” adı verilen operasyon, sosyal medyada örgütlenen ve Lady Gaga'nın hayran kitlesini taklit eden bir grubun tehlikeli eylem hazırlığını gün yüzüne çıkardı.

Pop Kraliçesi'nin Copacabana Plajı’nda verdiği dev konser öncesi, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun, Molotof kokteylleri ve el yapımı patlayıcılarla saldırı planladığı ortaya çıktı. Grup, konseri hedef alarak kamuoyunda büyük ses getirecek bir saldırı yapmayı amaçlıyordu.

Saldırı planı, konserin düzenlendiği 3 Mayıs 2025 tarihinden kısa süre önce tespit edildi.

Saldırı planı, konserin düzenlendiği 3 Mayıs 2025 tarihinden kısa süre önce tespit edildi.

Polis yetkililerine göre saldırıyı planlayan grup, sosyal medyada nefret söylemi yayan ve gençleri radikalleştirmeye çalışan bir yapıydı. Bu grubun amacı çevrim içi tanınırlık kazanmak ve medya gündemine oturmaktı. Lady Gaga’nın büyük hayran kitlesi ve küresel şöhreti, grubu böyle bir saldırı için cezbetti.

Nasıl ortaya çıktı?

Polis, sosyal medya takibi ve dijital istihbarat çalışmalarıyla grubun planını deşifre etti. “Little Monsters” (Lady Gaga hayranları) kimliğini kullanan saldırganlar, sosyal medya üzerinden eylemi organize etmeye çalıştı. Rio Grande do Sul’da yasa dışı silah bulundurmaktan bir yetişkin ve Rio de Janeiro’da çocuk istismarı içeren dijital içerik bulundurmaktan bir genç olmak üzere iki kişi tutuklandı.

Lady Gaga cephesinden ilk açıklama

Lady Gaga cephesinden ilk açıklama

Olayın basına yansımasının ardından Lady Gaga, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Brezilya’daki hayranlarına teşekkür etti. Konser gecesini “tarihi ve unutulmaz” olarak tanımlayan sanatçı, güvenlik güçlerine de dolaylı olarak teşekkür etti.

İşte o gönderi:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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