Ünlü Yayıncı, Şeffaf Elbiseli Bianca Censori'yi Görünce Panikledi: Aniden Kamerayı Kapattı
Kaynak: https://pagesix.com/2025/05/04/celebr...
Bir yayıncı, şeffaf elbisesiyle Bianca Censori'nin arkasından geçtiğini fark edince ne yapacağını şaşırdı. Yayın sırasında aniden kamerayı kapatmaya çalışan Sneako isimli yayıncının o panik anları sosyal medyada viral oldu.
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Bir yayıncı, Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin şeffaf bir kıyafetle geçerken kamerayı hızla kapatmaya çalıştı.
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Avustralyalı model, tamamen şeffaf bir bodysuit ve siyah topuklu ayakkabılar giymişti. Ayrıca ön kısmı perçemli koyu renkli bir peruk taktığı görüldü.
Bianca'nın kamerayı fark etmediği de gözlerden kaçmadı.
Henüz yayıncıdan bu "paniğe" dair bir açıklama gelmedi.
İşte o anlar:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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