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Ünlü Yayıncı, Şeffaf Elbiseli Bianca Censori'yi Görünce Panikledi: Aniden Kamerayı Kapattı

Ünlü Yayıncı, Şeffaf Elbiseli Bianca Censori'yi Görünce Panikledi: Aniden Kamerayı Kapattı

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 22:21

Bir yayıncı, şeffaf elbisesiyle Bianca Censori'nin arkasından geçtiğini fark edince ne yapacağını şaşırdı. Yayın sırasında aniden kamerayı kapatmaya çalışan Sneako isimli yayıncının o panik anları sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://pagesix.com/2025/05/04/celebr...
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Bir yayıncı, Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin şeffaf bir kıyafetle geçerken kamerayı hızla kapatmaya çalıştı.

Bir yayıncı, Kanye West’in eşi Bianca Censori’nin şeffaf bir kıyafetle geçerken kamerayı hızla kapatmaya çalıştı.

X’te paylaşılan bir videoya göre, yayıncı Sneako, Censori ve Kanye West'in arka planda kameraya girdiğini fark edince hemen elini kameranın önüne koyarak yayınını kapatmaya çalıştı.

Avustralyalı model, tamamen şeffaf bir bodysuit ve siyah topuklu ayakkabılar giymişti. Ayrıca ön kısmı perçemli koyu renkli bir peruk taktığı görüldü.

Avustralyalı model, tamamen şeffaf bir bodysuit ve siyah topuklu ayakkabılar giymişti. Ayrıca ön kısmı perçemli koyu renkli bir peruk taktığı görüldü.

Bu saç modeli, Kanye West’in eski eşi Kim Kardashian’ın tercih ettiği tarza benzetildi.

Bianca'nın kamerayı fark etmediği de gözlerden kaçmadı.

Bianca'nın kamerayı fark etmediği de gözlerden kaçmadı.

O anlar kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.

Henüz yayıncıdan bu "paniğe" dair bir açıklama gelmedi.

Henüz yayıncıdan bu "paniğe" dair bir açıklama gelmedi.

O anları isterseniz, hep birlikte beraber izleyelim...

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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