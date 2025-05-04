Kendi Hayal Dünyalarında Yaşayarak Gerçeklikten Tamamen Kopmuş Burçlar

Kova burçları, özgün ve yenilikçi düşünceleriyle tanınır. Uranüs tarafından yönetilen bu burç, dünyayı olduğu gibi görmek yerine, nasıl olabileceğine dair fikirler geliştirir. Kovalar, sıradan düşüncelerin dışında, çoğu zaman sıra dışı ve fantastik fikirlere kapı aralar. Uzaylılar, denizkızları gibi konulara ilgi duyabilirler ve bu tür teorileri ciddi şekilde ele alabilirler. Kova, idealist bir bakış açısına sahip olup, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme düşüncesiyle hareket eder. Bu sebeple, zaman zaman gerçeklikle bağlantı kurmakta zorluk yaşayabilirler.