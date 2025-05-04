Uçakta Şişkinlik ve Karın Ağrısı Yaşayanlara Uçuş Görevlisi Altın Değerinde Tavsiyeler

“@balancedflyer” kullanıcı adıyla tanınan ve sık sık seyahat eden bu uçuş görevlisi, hem kendisinin hem de pilotların ve sık seyahat edenlerin bu yöntemi kullandığını belirtti.

Paylaştığı videoda kabin görevlisi, “Uçakta şişkinlik hissetmek, ardından tatil yerine ulaşıp getirdiğiniz kıyafetlerin içinde rahat edememek kadar kötü bir şey yok,” ifadelerini kullandıktan sonra dört temel ürünü sıraladı.