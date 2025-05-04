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Uçakta Şişkinlik ve Karın Ağrısı Yaşayanlara Uçuş Görevlisi Altın Değerinde Tavsiyeler

Uçakta Şişkinlik ve Karın Ağrısı Yaşayanlara Uçuş Görevlisi Altın Değerinde Tavsiyeler

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 18:15

Uçak yolculuklarında sıkça karşılaşılan şişkinlik ve sindirim problemlerine karşı bir uçuş görevlisinden dikkat çeken öneriler geldi. Sosyal medyada paylaştığı videosuyla ilgi çeken kabin memuru, hem kendisinin hem de pilotların uçuş sırasında rahatsızlık yaşamamak için kullanılması gereken şeyleri açıkladı.

İşte detaylar...

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Uçak yolculuklarında şişkinlik ve sindirim sorunları yaşayanlar için bir kabin memuru TikTok üzerinden hayat kurtaran bir öneri paylaştı.

Uçak yolculuklarında şişkinlik ve sindirim sorunları yaşayanlar için bir kabin memuru TikTok üzerinden hayat kurtaran bir öneri paylaştı.

“@balancedflyer” kullanıcı adıyla tanınan ve sık sık seyahat eden bu uçuş görevlisi, hem kendisinin hem de pilotların ve sık seyahat edenlerin bu yöntemi kullandığını belirtti.

Paylaştığı videoda kabin görevlisi, “Uçakta şişkinlik hissetmek, ardından tatil yerine ulaşıp getirdiğiniz kıyafetlerin içinde rahat edememek kadar kötü bir şey yok,” ifadelerini kullandıktan sonra dört temel ürünü sıraladı.

Listesinin başında aktif kömür (coconut charcoal) yer alıyor.

Listesinin başında aktif kömür (coconut charcoal) yer alıyor.

Healthline’a göre, aktif karbonun gözenekli yapısı toksinleri ve gazı tutarak vücudun bunları emmesini önlüyor. Bu da özellikle uçuş sırasında gaz ve şişkinlik sorununa iyi geliyor.

İkinci olarak ise sindirim destekli içecekler ve şişkinlik önleyici takviyeler öneriliyor. Ayrıca, papaya enzimi de bu listenin önemli bir parçası. Papaya meyvesinde bulunan papain enziminin proteinleri daha küçük parçalara ayırarak sindirimi kolaylaştırdığı belirtiliyor. Healthline, bu enzim için “papain halk arasında ağrı, iltihap ve şişlik azaltıcı olarak kullanılır. Sindirimi desteklediği gibi yaraların iyileşmesine de yardımcı olabileceği araştırılmaktadır,” yorumunu yapıyor.

Ancak kabin görevlisi, bu ürünlerin kişiden kişiye farklı etkiler gösterebileceğini belirterek, herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguluyor.

Ancak kabin görevlisi, bu ürünlerin kişiden kişiye farklı etkiler gösterebileceğini belirterek, herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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