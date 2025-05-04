Uçakta Şişkinlik ve Karın Ağrısı Yaşayanlara Uçuş Görevlisi Altın Değerinde Tavsiyeler
Uçak yolculuklarında sıkça karşılaşılan şişkinlik ve sindirim problemlerine karşı bir uçuş görevlisinden dikkat çeken öneriler geldi. Sosyal medyada paylaştığı videosuyla ilgi çeken kabin memuru, hem kendisinin hem de pilotların uçuş sırasında rahatsızlık yaşamamak için kullanılması gereken şeyleri açıkladı.
İşte detaylar...
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Uçak yolculuklarında şişkinlik ve sindirim sorunları yaşayanlar için bir kabin memuru TikTok üzerinden hayat kurtaran bir öneri paylaştı.
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Listesinin başında aktif kömür (coconut charcoal) yer alıyor.
Ancak kabin görevlisi, bu ürünlerin kişiden kişiye farklı etkiler gösterebileceğini belirterek, herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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