Kediler Aynada Kendilerini Tanıyabilir mi?

Kediniz aynaya bakıp patilerini yansımasına uzattığında aslında bu yansımanın başka bir kedi olduğuna inandığı içindir. Yavru kedilerde, bu durum daha belirgindir, bunun sebebi yavrular çevrelerini tanımak için çoğunlukla koku duyularını kullanır ve aynadaki yansıma kokusuzdur. Bu yüzden, aynadaki görüntüye karşı ilgisiz ya da şaşkın bir tepki verebilirler.

Yetişkin kediler de genellikle aynada kendilerini tanımazlar. Ancak, bazı kediler aynadaki yansıma ile oyun oynamaya çalışabilir ya da onu bir tehdit olarak algılayıp savunma davranışları sergileyebilirler.