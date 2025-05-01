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Kediler Aynada Kendilerini Tanıyabilir mi?

Kediler Aynada Kendilerini Tanıyabilir mi?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 16:04

Kediniz aynaya bakıp patisini ona doğru uzattığında, acaba gerçekten kendisini mi görüyor? Zaman zaman kedinizin aynaya karşı 'savunma' davranışları gösterdiğini gözlemlemişsinizdir. Kediler genellikle etraflarındaki dünyayı farklı bir şekilde algılarlar. Peki, aynadaki yansımanın ne olduğunu anlayabiliyorlar mı?

Cevabı içeriğin devamında...

Kaynak: https://www.feliway.co.uk/blogs/news/...
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Kedinizin aynada kendisini gördüğünde farklı tepkiler verdiğini gözlemlemişsinizdir.

Kedinizin aynada kendisini gördüğünde farklı tepkiler verdiğini gözlemlemişsinizdir.

Bazı kediler aynada kendilerine bakıp patilerini yansımasına uzatırken, bazıları ise tamamen ilgisiz kalabiliyor. Peki, kediler aynada kendilerini tanıyabilir mi?

Kediler genellikle aynada gördüklerinin kendileri olduğunu fark etmezler.

Kediler genellikle aynada gördüklerinin kendileri olduğunu fark etmezler.

Bunun başlıca nedeni, kedilerin görsel algılarının insanlarinkinden farklı olmasıdır. Kediler renkleri bizim kadar net göremezler ve aynada gördükleri, aslında sadece şekil ve hareketlerden ibaret olur.

Peki kediler aynaya baktığında neden tepki veriyor?

Peki kediler aynaya baktığında neden tepki veriyor?

Kediniz aynaya bakıp patilerini yansımasına uzattığında aslında bu yansımanın başka bir kedi olduğuna inandığı içindir. Yavru kedilerde, bu durum daha belirgindir, bunun sebebi yavrular çevrelerini tanımak için çoğunlukla koku duyularını kullanır ve aynadaki yansıma kokusuzdur. Bu yüzden, aynadaki görüntüye karşı ilgisiz ya da şaşkın bir tepki verebilirler.

Yetişkin kediler de genellikle aynada kendilerini tanımazlar. Ancak, bazı kediler aynadaki yansıma ile oyun oynamaya çalışabilir ya da onu bir tehdit olarak algılayıp savunma davranışları sergileyebilirler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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