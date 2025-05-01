Aşk Kimin Kapısını Çalıyor? Mayıs Ayında Kısmeti Açılacak Burçlar

Mayıs ayı boyunca Venüs’ün Koç burcundaki seyri, bireysel cazibenizi ve romantik ilişkilerdeki görünürlüğünüzü artırıyor. İlk evinizde gerçekleşen bu transit, hem dış görünüşünüze hem de kendinize olan bakış açınızı güçlendiriyor. Çevrenizdekiler bu değişimi fark edecek ve sosyal etkileşimlerinizde artış yaşanacak.

Aynı dönemde Mars’ın Aslan burcundaki konumu, beşinci evinizi etkileyerek aşk, flört ve yaratıcı ifade alanlarında enerjinizi yükseltiyor. Bu süreçte yeni bir ilişki başlatma ya da mevcut ilişkide heyecanı artırma potansiyeliniz oldukça yüksek.