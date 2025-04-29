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Dedesinden Kalan 40 Daire Sayesinde Ömrünün Sonuna Kadar Çalışmayacağını Söyleyen Kullanıcı

Dedesinden Kalan 40 Daire Sayesinde Ömrünün Sonuna Kadar Çalışmayacağını Söyleyen Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 23:21

Türkiye’de gençlerin büyük çoğunluğu geçim sıkıntısı, kariyer kaygısı ve geleceğe dair belirsizliklerle boğuşurken, Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı gelecek planı dikkat çekti. Dedesinden kalan 40 daire sayesinde ömrü boyunca çalışmamayı düşündüğünü belirten 23 yaşındaki kullanıcı, hayatını kira gelirleriyle sürdürmeyi, bu geliri hobileri ve seyahatleri için kullanmayı planladığını söyledi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, 'şans mı, miras kapitalizmi mi?' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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BGY'de paylaşılan bir gönderi, kısa zamanda viral oldu.

BGY'de paylaşılan bir gönderi, kısa zamanda viral oldu.

Bir kullanıcı, ömrünün sonuna kadar çalışmayarak sadece kira gelirleriyle yaşayacağını dile getirdi.

'Selamlar biz iki kardeşiz ve ailemizin durumu gayet iyi. Dedem zamanında ülkenin farklı yerlerinde çok iyi arazi yatırımları yapmış ve bunların sonucunda tek çocuğu olan babama şu an itibariyle 84 daire ve çok sayıda arsa kalmış. Dün babam 4 daireyi kendine saklayıp kalan 80 daireyi ben ve abime bölüştüreceğini söyledi. Ben de düz mantık 1 dairede oturup kalan 39 daireyi kiraya verip ömür boyu çalışmamamayı düşünüyorum. 23 yaşındayım ve 8 senelik bir kız arkadaşım var. Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Bu parayı hobilerimiz ve seyahatlerimiz için kullanmayı düşünüyorum. Sizce nasıl bir plan?'

Sosyal medya çalkalandı, herkes birbirinden farklı yorumlar yaptı:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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