Dedesinden Kalan 40 Daire Sayesinde Ömrünün Sonuna Kadar Çalışmayacağını Söyleyen Kullanıcı

Bir kullanıcı, ömrünün sonuna kadar çalışmayarak sadece kira gelirleriyle yaşayacağını dile getirdi.

'Selamlar biz iki kardeşiz ve ailemizin durumu gayet iyi. Dedem zamanında ülkenin farklı yerlerinde çok iyi arazi yatırımları yapmış ve bunların sonucunda tek çocuğu olan babama şu an itibariyle 84 daire ve çok sayıda arsa kalmış. Dün babam 4 daireyi kendine saklayıp kalan 80 daireyi ben ve abime bölüştüreceğini söyledi. Ben de düz mantık 1 dairede oturup kalan 39 daireyi kiraya verip ömür boyu çalışmamamayı düşünüyorum. 23 yaşındayım ve 8 senelik bir kız arkadaşım var. Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Bu parayı hobilerimiz ve seyahatlerimiz için kullanmayı düşünüyorum. Sizce nasıl bir plan?'