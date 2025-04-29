‘Her Şeyin Suçlusu Benim’ Diyerek Kendi Kendini Harap Eden Burçlar

Başak burçları detaycıdır diye herkes bilir ama bu detaycılık sadece dış dünyaya değil, kendilerine de yönelmiş durumda. Dışarıdan çok derli toplu, mantıklı, sakin görünürler ama kafalarının içinde sürekli bir “yeterince iyi miyim?” döngüsü dönüp durur. Bir şey ters giderse hemen sorumluluğu üstlerine alırlar, sanki dünya onların hatası yüzünden batacakmış gibi. Bir projede minik bir detay eksik kalsa, onu gece yatarken tekrar tekrar düşünür, “keşke şöyle yapsaydım”larla kendilerini helak ederler.