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‘Her Şeyin Suçlusu Benim’ Diyerek Kendi Kendini Harap Eden Burçlar

‘Her Şeyin Suçlusu Benim’ Diyerek Kendi Kendini Harap Eden Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 21:00

Hepimizin hayatında öyle anlar olur ki, hiçbir şey tam olarak bizim hatamız olmasa da “kesin ben bir şeyleri batırdım” diyerek kendimizi suçlamaya başlarız. İşte bazı burçlar da bu ruh halini adeta yaşam tarzı haline getirmiş desek abartmayız.

Peki kendisini suçlayarak adeta harap olmuş burçlar hangileri?

Kaynak: https://parade.com/astrology/most-har...
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Başak Burcu

Başak burçları detaycıdır diye herkes bilir ama bu detaycılık sadece dış dünyaya değil, kendilerine de yönelmiş durumda. Dışarıdan çok derli toplu, mantıklı, sakin görünürler ama kafalarının içinde sürekli bir “yeterince iyi miyim?” döngüsü dönüp durur. Bir şey ters giderse hemen sorumluluğu üstlerine alırlar, sanki dünya onların hatası yüzünden batacakmış gibi. Bir projede minik bir detay eksik kalsa, onu gece yatarken tekrar tekrar düşünür, “keşke şöyle yapsaydım”larla kendilerini helak ederler.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlaklar çalışkan, disiplinli, hedef odaklı… Yüksek beklentiye sahip olduklarında, hedeflerini tutturamadıklarında kendilerine resmen işkence ediyorlar. Kimse bir şey demese bile onlar kendilerini yerin dibine sokar. “Daha fazlasını yapmalıydım, bu kadarı yeterli değil” gibi cümleler hayat mottoları gibi olmuş. Biraz olsun başarıdan sapma hissettiklerinde, kendi iç mahkemelerinde kendilerini yargılıyorlar.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları zaten duygusal olmalarıyla meşhur olsalar da bu duygusallık sadece başkalarına değil, kendilerine karşı da geçerli. Biriyle tartıştılarsa, “acaba onu kırdım mı” diye günlerce üzülürler. Kendi hassasiyetlerini ifade edemediklerinde ya da birinin onları yanlış anladığını düşündüklerinde direkt içlerine çekilirler. Ama bu içe çekilme bir rahatlama değil, bildiğin kendine yüklenme seansı. O mesajı göndermeseydim? O lafı söylemeseydim? Şöyle davransaydım? Sürekli alternatif evrenler kurup dururlar kafalarında.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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