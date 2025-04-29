‘Her Şeyin Suçlusu Benim’ Diyerek Kendi Kendini Harap Eden Burçlar
Kaynak: https://parade.com/astrology/most-har...
Hepimizin hayatında öyle anlar olur ki, hiçbir şey tam olarak bizim hatamız olmasa da “kesin ben bir şeyleri batırdım” diyerek kendimizi suçlamaya başlarız. İşte bazı burçlar da bu ruh halini adeta yaşam tarzı haline getirmiş desek abartmayız.
Peki kendisini suçlayarak adeta harap olmuş burçlar hangileri?
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Başak Burcu
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Oğlak Burcu
Yengeç Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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