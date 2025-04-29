"Tarafsızlık Mümkün Değil": Yapay Zeka da İdeolojik Olarak Bir Yere mi Evriliyor?
Son birkaç senedir milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zeka uygulamaları, verdiğimiz cevaplar ve komutlarla gün geçtikçe şekilleniyor. Genel olarak yapay zeka firmaları her ne kadar tarafsız olduklarını iddia etseler de geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, yapay zekanın siyasi görüşünü test etti. Genel olarak yapay zeka uygulamalarının 'özgürlükçü sol' olduğunu kanısına varan kullanıcı, savını görsellerle de destekledi.
İşte detaylar...
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Yapay zeka taraflı mı?
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Bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı gönderide yapay zekanın sol yelpazeye daha yakın olduğunu öne sürdü.
Peki yapay zeka sola yatkın olabilir mi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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