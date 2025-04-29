Açıklamaya şunu yazdı:

'Ben Güney Avustralya’da yaşayan, heteroseksüel, beyaz, alt orta sınıf, Protestan bir Hristiyan erkeğim.

İncil’in tüm insanlara sevgi ve saygı göstermemizi öğrettiğine ve eşitliğin en doğru yol olduğuna çok güçlü bir şekilde inanıyorum. Ancak kibirli ve önyargılı elit sınıfın, toplumdaki tüm sorunların kaynağı olduğunu düşünüyorum.

İnsanlığın ilerlemesi için küresel bir hükümeti destekliyorum ama aynı zamanda kişisel kimliğin ve kültürün korunması gerektiğine inanıyorum.

STEM alanlarına, özellikle Matematik, Fizik, Kimya, Mühendislik ve Biyo-Mühendisliğe çok ilgim var. Ayrıca ahşap işçiliği, metal işçiliği, tarih ve ekonomiyle de oldukça ilgileniyorum.'

Yani, sürekli yapay zeka botuyla konuşsa bile sol yelpazeye yönelik cevap vermesi mümkün değil.