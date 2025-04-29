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"Tarafsızlık Mümkün Değil": Yapay Zeka da İdeolojik Olarak Bir Yere mi Evriliyor?

"Tarafsızlık Mümkün Değil": Yapay Zeka da İdeolojik Olarak Bir Yere mi Evriliyor?

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 20:04

Son birkaç senedir milyonlarca kişi tarafından kullanılan yapay zeka uygulamaları, verdiğimiz cevaplar ve komutlarla gün geçtikçe şekilleniyor. Genel olarak yapay zeka firmaları her ne kadar tarafsız olduklarını iddia etseler de geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, yapay zekanın siyasi görüşünü test etti. Genel olarak yapay zeka uygulamalarının 'özgürlükçü sol' olduğunu kanısına varan kullanıcı, savını görsellerle de destekledi.

İşte detaylar...

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Yapay zeka taraflı mı?

Yapay zeka taraflı mı?

Sizlerin de bildiğin gibi yapay zeka, kullanıcıların komutlarıyla şekilleniyor ve gelişiyor. Bir sonraki kullandığımızda daha net ve doğru cevaplar aldığımız yapay zeka uygulamaları, genellikle 'tarafsız' olduğunu da iddia ediyor. Hatta aşırı politik sorular sorduğunuzda zaman zaman bundan kaçabiliyor ya da en iyi ihtimalle kaçamak cevaplar veriyorlar.

Bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı gönderide yapay zekanın sol yelpazeye daha yakın olduğunu öne sürdü.

Bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı gönderide yapay zekanın sol yelpazeye daha yakın olduğunu öne sürdü.

Açıklamaya şunu yazdı:

'Ben Güney Avustralya’da yaşayan, heteroseksüel, beyaz, alt orta sınıf, Protestan bir Hristiyan erkeğim.

İncil’in tüm insanlara sevgi ve saygı göstermemizi öğrettiğine ve eşitliğin en doğru yol olduğuna çok güçlü bir şekilde inanıyorum. Ancak kibirli ve önyargılı elit sınıfın, toplumdaki tüm sorunların kaynağı olduğunu düşünüyorum.

İnsanlığın ilerlemesi için küresel bir hükümeti destekliyorum ama aynı zamanda kişisel kimliğin ve kültürün korunması gerektiğine inanıyorum.

STEM alanlarına, özellikle Matematik, Fizik, Kimya, Mühendislik ve Biyo-Mühendisliğe çok ilgim var. Ayrıca ahşap işçiliği, metal işçiliği, tarih ve ekonomiyle de oldukça ilgileniyorum.'

Yani, sürekli yapay zeka botuyla konuşsa bile sol yelpazeye yönelik cevap vermesi mümkün değil.

Peki yapay zeka sola yatkın olabilir mi?

Peki yapay zeka sola yatkın olabilir mi?

Büyük dil modelleri, internetin geniş veri havuzundan besleniyor. Bu veriler ağırlıklı olarak akademik, gazetecilik ve kültürel içeriklerden oluşuyor, ki bunların çoğu liberal, progresif ya da özgürlükçü sol damardan geliyor.

Ayrıca OpenAI, Google ve Anthropic gibi firmaların merkezleri San Francisco, Kaliforniya gibi eyaletlerde. Bu bölgeler ABD’nin en 'sol' yerlerinden. Yönetici kadroları da haliyle bu kültürel havuzdan çıkmış insanlar. Onların “sağduyu” diye gördüğü şey, sağcılık yapan biri için 'woke zırvası' gibi algılanabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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