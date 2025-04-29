Kediler Neden Pencerenin Önünde Durup Dakikalarca Dışarıyı İzler?
Kaynak: https://manypets.com/uk/articles/why-...
Kedinizin pencerenin önüne geçip dışarıyı dakikalarca, hatta saatlerce izlediğini hiç fark ettiniz mi? Aslında bu durum kedilerin doğasında olan birçok şeyden kaynaklanıyor.
Gelin, sebebini beraber öğrenelim...
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Eğer kediniz, pencere kenarında aralıksız dışarıyı izliyorsa avcılık içgüdüleri hala diri demektir!
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Kediler, dışarıyı adeta bir "dizi" gibi görüyorlar...
Bölge güvenliği onların içgüdüsünde var!
“Merak kediyi öldürür” denir ama kedilerde merak bir yaşam biçimi.
Güneş banyosu ve yükseklik keyfini de unutmamak gerek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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