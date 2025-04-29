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Kediler Neden Pencerenin Önünde Durup Dakikalarca Dışarıyı İzler?

Kediler Neden Pencerenin Önünde Durup Dakikalarca Dışarıyı İzler?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 19:11

Kedinizin pencerenin önüne geçip dışarıyı dakikalarca, hatta saatlerce izlediğini hiç fark ettiniz mi? Aslında bu durum kedilerin doğasında olan birçok şeyden kaynaklanıyor.

Gelin, sebebini beraber öğrenelim...

Kaynak: https://manypets.com/uk/articles/why-...
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Eğer kediniz, pencere kenarında aralıksız dışarıyı izliyorsa avcılık içgüdüleri hala diri demektir!

Eğer kediniz, pencere kenarında aralıksız dışarıyı izliyorsa avcılık içgüdüleri hala diri demektir!

Kediler, binlerce yıldır evcilleşmiş olsa da içlerindeki avcı hala yaşıyor. Camdan dışarı bakarken aslında bir “gözlemci moduna” geçiyorlar. Uçan kuşlar, koşan böcekler, esen yapraklar... Bunların hepsi onun için potansiyel bir av ve doğal olarak dikkatini çekiyor.

Kediler, dışarıyı adeta bir "dizi" gibi görüyorlar...

Kediler, dışarıyı adeta bir "dizi" gibi görüyorlar...

Kediler için cam, bir nevi televizyon gibi bir şey. Her gün değişen sahneler, gelen giden insanlar, arabalar, kuşlar, hatta sinekler… Hepsi onlar için görsel bir şölen desek abartmayız. Yani pencere eşittir kedilerin televizyonu!

Bölge güvenliği onların içgüdüsünde var!

Kediler bölgeci hayvanlardır. Yaşadıkları alanı kontrol etmek, olan biteni gözlemek isterler. Camdan dışarıyı izlemek, aslında onların kendi “bölge güvenliğini” sağlaması gibi bir şey.

“Merak kediyi öldürür” denir ama kedilerde merak bir yaşam biçimi.

Camdan dışarı bakarken hem etrafı tanırlar hem de öğrenirler. Bunu yaparken de gözlem, analiz ve hatta hafıza devreye girer.

Güneş banyosu ve yükseklik keyfini de unutmamak gerek!

Güneş banyosu ve yükseklik keyfini de unutmamak gerek!

Pencereler genelde güneş ışığı alan yerlerdir. Kediler de güneş ışığına bayılır. Ayrıca yüksek yerlerde bulunmayı da severler çünkü kendilerini güvende hissederler. Yani cam kenarı, hem güvenli hem sıcak hem de manzaralı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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