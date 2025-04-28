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Güneş Patlaması Nedir? Güneş Patlaması Elektrik Kesintisine Sebep Oluyor mu?

Güneş Patlaması Nedir? Güneş Patlaması Elektrik Kesintisine Sebep Oluyor mu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 16:13

İspanyaPortekizFransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji akışını yeniden sağlamak için elektrik şirketleri seferber oldu. Yetkililer hala bazı olasılıkları değerlendiriyor ve bu elektrik kesintisinin sebebini bulmaya çalışıyor.

Birçok kişinin aklına ise güneş patlaması olasılığı geldi. Peki güneş patlaması nedir, elektrik kesintisine sebep oluyor mu?

Beraber inceleyelim...

Kaynak: Journal of Geophysical Research, NASA, Space Science Review,

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Güneş patlaması nedir, isterseniz önce ondan bahsedelim.

Güneş patlaması nedir, isterseniz önce ondan bahsedelim.

Güneş patlamaları, güneşin yüzeyinde meydana gelen büyük enerji salınımlarıdır. Bu patlamalar sırasında, güneşten Dünya'ya doğru yüksek enerjili ışınlar ve yüklü parçacıklar fırlatılır. Güneşin bu tür aktiviteleri, özellikle güneş döngüsünün zirveye ulaşacağı dönemlerde daha sık görülür. Bu olaylar, Dünya’ya ulaştığında gezegenimizin manyetik alanıyla etkileşime girer. Eğer patlama çok büyükse, bu etkileşim Dünya'nın manyetik alanını bozarak 'jeomanyetik fırtınalar' yaratabilir.

Peki... Güneş patlamalarının elektrik kesintileriyle bağlantılı mı?

Peki... Güneş patlamalarının elektrik kesintileriyle bağlantılı mı?

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanındaki ani ve güçlü değişikliklerdir. Bu fırtınalar, özellikle elektrik iletim hatlarını etkileyebilir. Dünya'dan geçen elektrik iletim hatları çok uzun olduğu için, bu tür manyetik değişiklikler üzerinden akımlar geçirebilir. Bu akımlar, elektrik şebekelerinde bozulmalara yol açabilir. Örneğin, yüksek voltajla çalışan trafolar, aşırı akım nedeniyle zarar görebilir ve bu da büyük elektrik kesintilerine yol açabilir.

Oluşan güç, trafo ve jeneratör gibi sistemlerin topraklama noktalarından dolaşır.

Oluşan güç, trafo ve jeneratör gibi sistemlerin topraklama noktalarından dolaşır.

Bunun tarihi örneklerinden biri 1989'da Kanada’da yaşanmıştır. Bu dönemde büyük bir güneş patlaması sonrasında, Kanada'nın Quebec bölgesindeki elektrik şebekesi çökmüş ve yaklaşık 6 milyon kişi saatlerce elektriksiz kalmıştır. 1859’daki bir başka büyük güneş patlamasında ise telekomünikasyon hatlarında büyük hasar meydana gelmiş, hatta bazı hatlar tamamen yanmıştır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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