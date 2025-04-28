Güneş Patlaması Nedir? Güneş Patlaması Elektrik Kesintisine Sebep Oluyor mu?

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji akışını yeniden sağlamak için elektrik şirketleri seferber oldu. Yetkililer hala bazı olasılıkları değerlendiriyor ve bu elektrik kesintisinin sebebini bulmaya çalışıyor.

Birçok kişinin aklına ise güneş patlaması olasılığı geldi. Peki güneş patlaması nedir, elektrik kesintisine sebep oluyor mu?

Beraber inceleyelim...

Kaynak: Journal of Geophysical Research, NASA, Space Science Review,