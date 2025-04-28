Güneş Patlaması Nedir? Güneş Patlaması Elektrik Kesintisine Sebep Oluyor mu?
İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji akışını yeniden sağlamak için elektrik şirketleri seferber oldu. Yetkililer hala bazı olasılıkları değerlendiriyor ve bu elektrik kesintisinin sebebini bulmaya çalışıyor.
Birçok kişinin aklına ise güneş patlaması olasılığı geldi. Peki güneş patlaması nedir, elektrik kesintisine sebep oluyor mu?
Beraber inceleyelim...
Kaynak: Journal of Geophysical Research, NASA, Space Science Review,
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Güneş patlaması nedir, isterseniz önce ondan bahsedelim.
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Peki... Güneş patlamalarının elektrik kesintileriyle bağlantılı mı?
Oluşan güç, trafo ve jeneratör gibi sistemlerin topraklama noktalarından dolaşır.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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