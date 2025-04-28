Ünlü İsimlerin Mezarına Giderek Dua Eden Video İçerik Üreticisi
@34mezarci34 kullanıcı adına sahip Instagram'daki içerik üreticisi, ünlü isimlerin mezarlarına giderek dua ediyor, o anları da hesabında paylaşıyor. Bu ilginç konseptiyle kısa zamanda viral olan içerik üreticisine birçok kişi yorum yapmayı da hilal etmiyor. Aras Bulut İynemli'nin babasından Naim Süleymanoğlu'na birçok ünlü ismin mezarına giderek dua eden o içerik üreticisine gelin, detaylıca bakalım...
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Sizleri "Mezarcı" ismine sahip bu içerik üreticisiyle tanıştıralım.
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İsterseniz, videolarından birkaç tanesini izleyelim... Öncelikle Metin Oktay!
Oya Alasya
Cengiz İynemli
Leyla Tatlı
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Erol Taş
Adnan Şenses
Naim Süleymanoğlu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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