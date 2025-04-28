Ünlü İsimlerin Mezarına Giderek Dua Eden Video İçerik Üreticisi

@34mezarci34 kullanıcı adına sahip Instagram'daki içerik üreticisi, ünlü isimlerin mezarlarına giderek dua ediyor, o anları da hesabında paylaşıyor. Bu ilginç konseptiyle kısa zamanda viral olan içerik üreticisine birçok kişi yorum yapmayı da hilal etmiyor. Aras Bulut İynemli'nin babasından Naim Süleymanoğlu'na birçok ünlü ismin mezarına giderek dua eden o içerik üreticisine gelin, detaylıca bakalım...