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"Kahvaltı Dediğin Sade Olur": Sosyal Medyada "Türk Kahvaltısı" Tartışması Yeniden Alevlendi!

"Kahvaltı Dediğin Sade Olur": Sosyal Medyada "Türk Kahvaltısı" Tartışması Yeniden Alevlendi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 23:12

Hafta sonu aileyle ya da arkadaşlarla uzun uzun, mola vererek, sohbet ederek yapılan kahvaltıların tadı bir başka. Sizler de takdir edersiniz ki bu kahvaltıların kültürümüzde de büyük bir yeri var.

Peki kahvaltı sade mi olmalı, yoksa tadı çıkarılarak uzun uzun mu olmalı? Sosyal medyada 'Türk kahvaltısı' tartışması yeniden alevlendi. Sosyal medya kullanıcıları birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

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Kahvaltı, günün ilk öğünü.

Kahvaltı, günün ilk öğünü.

Birçok kişi 'krallara layık' bir kahvaltı sofrasıyla güne başlarken bir kısım da sadece öğünü geçiştirmeyi tercih ediyor. Hatta sadece kahveyle bile kahvaltı yapanlar var.

Her şey aslında bu görselle başladı.

Her şey aslında bu görselle başladı.
twitter.com

'Bana daha iyi bir kahvaltı gösterin' notuyla paylaşılan gönderi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kısım bu kahvaltının 'abartı' olduğunu dile getirirken bir kısım da hak verdi.

'Türk kahvaltısı' iyi bir kahvaltı değil mi?

'Türk kahvaltısı' iyi bir kahvaltı değil mi?
twitter.com

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

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Peki sizce kahvaltı nasıl olmalı?

Peki sizce kahvaltı nasıl olmalı?
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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