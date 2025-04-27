"Kahvaltı Dediğin Sade Olur": Sosyal Medyada "Türk Kahvaltısı" Tartışması Yeniden Alevlendi!

Hafta sonu aileyle ya da arkadaşlarla uzun uzun, mola vererek, sohbet ederek yapılan kahvaltıların tadı bir başka. Sizler de takdir edersiniz ki bu kahvaltıların kültürümüzde de büyük bir yeri var.

Peki kahvaltı sade mi olmalı, yoksa tadı çıkarılarak uzun uzun mu olmalı? Sosyal medyada 'Türk kahvaltısı' tartışması yeniden alevlendi. Sosyal medya kullanıcıları birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...