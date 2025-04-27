Evlerinin Dış Sıvasını Sökerken İnsan Kemikleriyle Karşılaşan Çift Şaşkına Döndü: "Seri Katil Yaşıyormuş..."
Kaynak: https://www.lep.co.uk/news/i-was-horr...
Bir çift, 16. yüzyıldan kalma eski bir çiftlik evini yenilerken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Emmie Brookman ve nişanlısı Norton Johnston, başlangıçta sadece birkaç basit tadilat yapmayı planlarken insan kemikleri bulduklarında işler çok farklı bir boyuta taşındı. Bu keşif sadece eski bir inanışın izlerini değil aynı zamanda yanlarındaki evde yaşamış bir katilin karanlık geçmişini de ortaya çıkardı.
İşte detaylar...
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Emir Brookman isimli 28 yaşındaki bir kadın, nişanlısı ile evini tekrardan dekore ederken korkunç bir gerçekle karşılaştı.
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Çift duvarları yenilerken insan kemikleriyle karşılaştı!
Çift, ayrıca evin yanındaki malikânede yerel bir katil olan James Hargreaves'in yaşadığını öğrendiler.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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