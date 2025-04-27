Evlerinin Dış Sıvasını Sökerken İnsan Kemikleriyle Karşılaşan Çift Şaşkına Döndü: "Seri Katil Yaşıyormuş..."

'Dış yüzey sıvasını söküyorduk ve ben ön tarafta iken duvardan bir şey çıktı. Çok belli bir şekilde bir kemikti. Gerçekten korkmuştum. Duvarın içinde kemik bulduğunuzda ne yaparsınız ki? Dört tane daha bulduk. Başta iskeletin tamamını bulacağımızı düşündük'

Emmie, kemiklerin bir kısmını sergilemeyi planladığını ve birkaçını da duvara geri yerleştirdiğini söyledi. Bu kemiklerin de evin bir parçası olduğunu ve evin ruhunu koruması gerektiğini dile getiriyor.