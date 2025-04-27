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Evlerinin Dış Sıvasını Sökerken İnsan Kemikleriyle Karşılaşan Çift Şaşkına Döndü: "Seri Katil Yaşıyormuş..."

Evlerinin Dış Sıvasını Sökerken İnsan Kemikleriyle Karşılaşan Çift Şaşkına Döndü: "Seri Katil Yaşıyormuş..."

Seri Katil
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 20:23

Bir çift, 16. yüzyıldan kalma eski bir çiftlik evini yenilerken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Emmie Brookman ve nişanlısı Norton Johnston, başlangıçta sadece birkaç basit tadilat yapmayı planlarken insan kemikleri bulduklarında işler çok farklı bir boyuta taşındı. Bu keşif sadece eski bir inanışın izlerini değil aynı zamanda yanlarındaki evde yaşamış bir katilin karanlık geçmişini de ortaya çıkardı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.lep.co.uk/news/i-was-horr...
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Emir Brookman isimli 28 yaşındaki bir kadın, nişanlısı ile evini tekrardan dekore ederken korkunç bir gerçekle karşılaştı.

Emir Brookman isimli 28 yaşındaki bir kadın, nişanlısı ile evini tekrardan dekore ederken korkunç bir gerçekle karşılaştı.

Bundan birkaç yıl önce satın aldıkları evin duvarlarında pembe küf bulmaları sebebiyle evlerini yenilemek zorunda kaldılar. Bu işle uğraşan kişiler, yüklü bir miktar teklif edince evin dış yüzeyini kendileri kazıyarak temizlemeye karar verdiler.

Çift duvarları yenilerken insan kemikleriyle karşılaştı!

Çift duvarları yenilerken insan kemikleriyle karşılaştı!

Başta oldukça 'ürkek' olduklarını belirten Emmie, 16. yüzyılda kemiklerin, kötü ruhlardan korunmak için duvarlara yerleştirildiğini öğrendiğinde şaşkına döndü. Duvarda toplamda dört kemik buldular, ayrıca iç kısımlarda iki kemik daha keşfettiler. Emmie, bunlardan birinin insan parmağına ait olduğunu, diğerlerinin ise hayvanlara ait olduğunu düşünüyor.

Çift, ayrıca evin yanındaki malikânede yerel bir katil olan James Hargreaves'in yaşadığını öğrendiler.

Çift, ayrıca evin yanındaki malikânede yerel bir katil olan James Hargreaves'in yaşadığını öğrendiler.

'Dış yüzey sıvasını söküyorduk ve ben ön tarafta iken duvardan bir şey çıktı. Çok belli bir şekilde bir kemikti. Gerçekten korkmuştum. Duvarın içinde kemik bulduğunuzda ne yaparsınız ki? Dört tane daha bulduk. Başta iskeletin tamamını bulacağımızı düşündük'

Emmie, kemiklerin bir kısmını sergilemeyi planladığını ve birkaçını da duvara geri yerleştirdiğini söyledi. Bu kemiklerin de evin bir parçası olduğunu ve evin ruhunu koruması gerektiğini dile getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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